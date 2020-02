VS klagen vier Chinese militaire hackers aan voor inbraak Equifax

De Verenigde Staten hebben maandag vier Chinese militairen aangeklaagd voor de digitale inbraak in 2017 bij kredietregistratiebureau Equifax. De aanklacht telt volgens persbureau Reuters negen punten, waaronder het samenspannen voor het plegen van computerfraude.

De militaire hackers zouden weken in de systemen van Equifax hebben gezeten en ontvreemdden bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens van 147 miljoen mensen.

De Amerikaanse minister William Barr (Justitie) noemde de hack maandag een van de „grootste datalekken in de geschiedenis”. Hij benadrukte dat de VS in staat zijn de „mantel van anonimiteit van het internet” te halen, waardoor hackers die voor overheden werken niet vrijuit zullen kunnen gaan.

De hackers, die zich in China bevinden, wisten via een zwakke plek in het systeem van Equifax inloggevens te verkrijgen. Om hun identiteit en locatie geheim te houden gebruikten ze meer dan dertig servers in bijna twintig landen. Ook via een Nederlandse server werden data overgepompt. Bij de hack werden onder meer Amerikaanse burgerservicenummers buitgemaakt, evenals creditcardgegevens van enkele Britse en Canadese klanten.

Het is niet de eerste aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen Chinese militaire hackers. Onder president Obama werden in 2014 vijf Chinese hackers aangeklaagd voor het digitaal inbreken in Amerikaanse bedrijven. (NRC)