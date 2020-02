Vier nieuwe arrestaties om dood Noord-Ierse journalist

De Noord-Ierse politie heeft dinsdag vier mannen gearresteerd in verband met de dood van de journalist Lyra McKee in april 2019. Dat meldt persbureau Reuters.

Eerder heeft de New IRA, een gewelddadige republikeinse splinterbeweging van de IRA, de verantwoordelijkheid voor Mckee’s dood opgeëist en excuses aangeboden.

De mannen van de leeftijd 20, 27, 29 en 52 werden gearresteerd in Londonderry op verdenking van terreur. „Ik heb altijd geloofd dat bepaalde mensen in de gemeenschap weten wat er is gebeurd en wie erbij betrokken waren”, zei rechercheur Jason Murphy.

Rellen

De 29-jarige Ierse McKee werd doodgeschoten toen ze verslag deed van rellen in de wijk Creggan in Londonderry, waar veel Ierse nationalisten wonen. Die rellen ontstonden toen de politie een woning binnenviel. Destijds noemde de Britse premier Theresa May de dood van de journalist „schokkend en compleet zinloos”.

In 1998 werd door de regeringen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een vredesovereenkomst gesloten. Via referenda was het Goede Vrijdagakkoord in zowel Noord-Ierland en Ierland goedgekeurd. De New IRA wil echter een herenigd Ierland.

