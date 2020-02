Verzekeraars schatten schade door storm Ciara op 150 miljoen euro

De totale schade die de storm Ciara heeft veroorzaakt aan gebouwen en auto’s bedraagt ongeveer 150 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat dinsdag in een schatting. Mogelijk loopt de totale schade op, omdat nog niet alle claims zijn verwerkt. De organisatie doet nog geen regionale schattingen.

Het KNMI had zondag voor het hele land code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. In de nacht van zondag op maandag werd de code teruggeschroefd naar code geel voor het grootste deel van het land.

De brandweer heeft in totaal ruim vijfduizend meldingen binnengekregen. In Rotterdam moesten veertig woningen worden ontruimd door een stuk dak dat was losgewaaid. Op Terschelling was vanaf de middag op verschillende delen geen water beschikbaar omdat een omgewaaide boom een waterleiding had meegesleurd. Plaatselijk werden windsnelheden boven de 130 kilometer per uur gemeten.

Ciara heeft minder schade aangericht dan de januaristorm in 2018, zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Toen kwam het schadebedrag volgens Weurding uit op 450 miljoen euro.

