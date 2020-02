Na vijftien jaar als topman van Heineken vindt Van Boxmeer het mooi geweest

Hoewel hij het concern al vijftien jaar leidde kwam de aankondiging dinsdag toch nog als een verrassing: Jean-François van Boxmeer vertrekt als topman van bierbrouwer Heineken. Als de aandeelhouders instemmen volgt Dolf van den Brink (46) hem vanaf 1 juni op. Van Boxmeer zelf wordt commissaris van Heineken Holding, het vehikel van de familie Heineken dat een meerderheidsbelang heeft in het beursgenoteerde bedrijf.

Het is een onverwachte mededeling met de presentatie van de jaarcijfers van de onderneming op woensdag in het vooruitzicht. Meestal grijpen bedrijven dat soort momenten aan om een bestuurswissel aan te kondigen. Achter de timing moet volgens het bedrijf niks worden gezocht: het is simpelweg het geschikte moment om het nieuws bekend te maken. Na vijftien jaar als hoogste baas vindt de 58-jarige Van Boxmeer het mooi geweest.

Met de Belg kreeg de brouwer in 2005 de man aan het roer die het perfecte carrièrepad doorliep binnen de onderneming. Als net afgestudeerde in de economie kwam Van Boxmeer in 1984 als trainee binnen. Na diverse functies in het buitenland te hebben bekleed, trad Van Boxmeer in 2001 toe tot de raad van bestuur om vier jaar later Anthony Ruys op te volgen, die slechts twee jaar topman was.

Onder Van Boxmeers leiding groeide Heineken uit tot de op een na grootste bierbrouwer ter wereld, na het Belgische AB Inbev. Zo verdubbelde de omzet van bijna 11 miljard euro in 2005 naar ruim 22 miljard in 2018. In diezelfde periode groeide de bierverkoop naar 234 miljoen hectoliter, bijna twee keer zoveel bier als toen Van Boxmeer aantrad.

Aziatische markt

De belangrijkste actie onder het bewind van de Belg is misschien wel de stap naar de snelgroeiende Aziatische markt geweest. Na een felle overnamestrijd nam Heineken in 2012 Asia Pacific Breweries over en voegde daarmee onder meer het in Azië populair Tiger-bier toe aan de portfolio.

Ook wist Van Boxmeer het Buckler-trauma definitief te verwerken. Een eerste poging met alcoholvrij bier strandde in 1993. Met Heineken 0.0 lukte het de brouwer afgelopen jaren alsnog om een eigen alcoholvrij bier tot een succes te maken, een noodzakelijkheid met een snelgroeiende vraag naar 0.0-bieren.

Inmiddels is Van Boxmeer de op twee na langst zittende bestuursvoorzitter van bedrijven met een AEX-notering. Daarmee was volgens de topman „het juiste moment gekomen” om de verantwoordelijkheid over te dragen aan een nieuwe generatie. Een generatie die het bedrijf door en door kent, want met Dolf van den Brink treedt opnieuw een bestuursvoorzitter aan met een lange staat van dienst binnen het concern.

Van den Brink begon 22 jaar geleden bij Heineken en was onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in de Verenigde Staten. Zijn belangrijkste taak daar: de brouwer er weer bovenop helpen na tegenvallende resultaten in het eerste decennium van deze eeuw. Dat lukte en als beloning werd hij verantwoordelijk voor de Aziatische activiteiten van Heineken.

Dat Van den Brink ooit een hoge functie binnen het concern zou bekleden, was geen verrassing. Fortune Magazine zette hem eerder naast onder meer Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Google-baas Larry Page in de ‘40 under 40’, een lijst met talentvolle bedrijfsleiders. Bovendien komt hij uit een familie met een geschiedenis in het bedrijfsleven. Vader Dolf van den Brink was tot 2002 bestuurslid bij ABN Amro. Zijn opa met dezelfde naam was topman bij uitgeverij Elsevier.