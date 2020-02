Toezichthouder VS onderzoekt overnames grote techbedrijven

De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) heeft dinsdag aangekondigd om alle overnames die grote techbedrijven in de afgelopen tien jaar hebben uitgevoerd te onderzoeken. Hierbij willen zij controleren of er geen sprake is geweest van het verstoren van concurrentie.

Techbedrijven Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple en Microsoft zijn door de FTC verzocht om alle informatie omtrent overnames van kleinere bedrijven van 2010 tot en met 2019 te overhandigen. Hiermee zal de toezichthouder kijken „of er een adequaat beeld is van transacties die concurrentie kunnen schaden.”

Kleinere overnames hoeven volgens de Amerikaanse wet niet altijd gemeld te worden. Hierdoor denkt de FTC mogelijk niet volledig zicht te hebben op de marktwerking. De kartelwaakhond heeft volgens de wet de mogelijkheid om achteraf de overnames te onderzoeken.

In augustus gaf de FTC al aan bereid te zijn grote techbedrijven op te splitsen als er sprake blijkt te zijn van monopolievorming. Ook zouden eerdere overnames ongedaan gemaakt kunnen worden.

Iedere paar weken een overname

De zogeheten Big Tech ligt al langer onder vuur in de Verenigde Staten. Afgelopen zomer begon het ministerie van Justitie een onderzoek naar machtsmisbruik en marktverstoring bij „zoekmachines en sociale media”. In diezelfde tijd betaalde Facebook een boete aan het FTC, naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal.

Kleinere overnames zijn vrij gebruikelijk in de techwereld. Zo zou Apple topman Tim Cook ongeveer iedere twee tot drie weken wel een bedrijf overnemen, om daarmee talent en intellectueel eigendom aan te trekken.