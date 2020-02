Streamingdienst Quibi biedt korte kwaliteitsseries voor de smartphone

Amerikanen die nog niet genoeg hebben aan Netflix, Disney+ en de vele andere streamingdiensten, kunnen vanaf april terecht bij Quibi. Met korte afleveringen van vier tot tien minuten, die je enkel op de smartphone kunt bekijken, wil het bedrijf de streamingmarkt te veroveren. Zowel de grote namen als de indrukwekkende investeringen laten zien dat Quibi grote ambities heeft.

De dienst is opgericht door filmproducent Jeffrey Katzenberg van DreamWorks, directeur is Meg Whitman (HP, eBay). Op de planning staan onder meer horror van Steven Spielberg en Guillermo del Toro, een remake van The Fugitive met Kiefer Sutherland. Idris Elba neemt het in verschillende auto’s op tegen stuntcoureur Ken Block. Nieuwsorganisaties als NBC News en BBC, sportzender ESPN en entertainmentsite TMZ dragen dagelijks video’s bij.

Voorlopig gaat Quibi alleen in de VS van start; het is nog niet bekend wanneer een internationale uitbreiding zal volgen. Het bedrijf reageerde niet op vragen daarover. Alle Quibi-titels zullen te zien zijn in kleine, hapklare brokjes: de quick bites waar de dienst zijn naam aan ontleent. Het formaat van YouTube met de kwaliteit van Netflix, zeg maar. Quibi richt zich naar eigen zeggen op de millennial die in de trein of in de rij bij de supermarkt even snel vermaakt wil worden. „We mengen ons niet in de strijd om de televisie”, zei Katzenberg eerder dit jaar tegen Bloomberg.

In het eerste jaar wil Quibi 8.500 afleveringen van 175 films en series uitbrengen, zo’n drie uur aan nieuwe video’s per dag. Hiervoor heeft de videodienst een startbedrag van 1,4 miljard dollar, afkomstig van nagenoeg alle grote Hollywood-studio’s, telecombedrijf AT&T en kabelgigant Liberty Global. Dat is volgens Quibi voldoende om in ieder geval tot halverwege 2021 series te maken. Zo’n bedrag schept ook grote verwachtingen: als Quibi niet snel miljoenen abonnees strikt, kan de dienst snel terechtkomen op het immer groeiende kerkhof van gefaalde streamingprojecten als Vessel en Verizon go90.

Om gebruikers iets nieuws te bieden, leunt Quibi behalve op prominente namen ook op technische foefjes. Meest opvallend is Turnstyle, een technologie die ervoor moet zorgen dat smartphonegebruikers zowel horizontaal als verticaal naar video’s kunnen kijken. Soms levert dat zelfs totaal verschillende perspectieven op: de thriller Nest wordt in landschapsmodus op traditionele wijze verteld, terwijl in portretmodus te zien is wat de hoofdpersoon op haar telefoon ziet. De Spielberg-serie After Dark wil gebruikmaken van de GPS-locatie, om ervoor te zorgen dat afleveringen alleen na zonsondergang te bekijken zijn.

‘Eerste winst is ver weg’

De vraag is nog wel of consumenten bereid zijn om 5 dollar per maand uit te geven voor een streamingdienst die alleen op de smartphone bruikbaar is. „Ik denk dat ze zichzelf beperken door alleen op mobiel te focussen, want streaming gebeurt meestal juist op televisies”, zegt eMarketer-analist Ross Benes. „Uit ons onderzoek is eerder gebleken dat consumenten aangetrokken worden tot het best beschikbare scherm”, zegt ook media-analist Nitesh Patel van Strategy Analytics. Uit gegevens die Netflix in 2018 bekendmaakte, bleek dat slechts 10 procent van alle kijktijd op de smartphone wordt doorgebracht; de televisie is goed voor 70 procent.

Patel noemt de wisselende perspectieven tussen de horizontale en verticale video’s een gimmick. „Het klinkt wel cool, maar het valt denk ik nog te bezien of het interessant genoeg is om een groot publiek te trekken.” De maandelijkse prijs van 5 dollar (met advertenties) of 8 dollar (advertentievrij) is volgens hem bovendien aan de hoge kant voor een mobiele dienst. En zonder bestaande catalogus is het onwaarschijnlijk dat Quibi al direct na de lancering miljoenen klanten werft, zoals Disney+ deed met een grote collectie blockbusters van de afgelopen decennia.

Om succesvol te worden zal Quibi flink moeten investeren in marketing en gratis proefabonnementen, denken de analisten. Maar zelfs dan is winst waarschijnlijk ver weg. „Geen van de streamingdiensten is momenteel echt winstgevend”, zegt Benes. Zelfs Netflix, verreweg het grootste streamingplatform, leent elk jaar nog miljarden bij om zijn producties te financieren.

„Als Quibi na een paar jaar niet succesvol is, is het voorbij”, zegt Benes. „Ze kunnen niet leunen op een moederbedrijf.” Volgens Katzenberg moet het uiteindelijk allemaal neerkomen op het content-aanbod: „Als de inhoud goed en onderscheidend is, geloven wij dat mensen ervoor zullen betalen.”