Opa is overleden. We vertellen het de kinderen in de ochtend en brengen ze een half uurtje later naar school. Zoon wil graag dat juf het aan de kinderen in de klas vertelt. Dat is goed. Juf is lief. Samen lopen ze de klas in. ’s Middags bij het ophalen, vraag ik of juf het nog verteld had, over opa. Ja dat had ze. En, waren er nog kinderen die iets liefs tegen je hebben gezegd? „Ja, één iemand. Dunya. Ze zei: ‘Veel sterfte’.”

