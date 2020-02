Sonos, Philips Hue: geef slimme apparaten een houdbaarheidsdatum

We hebben er een nationaal icoon bij: Hobbyhacker Hans. In zijn blauwe bus rijdt hij door het land, op zoek naar niet-geüpdate deurbellen, smart tv’s,internetcamera’s en draadloze lampen. Hobbyhacker Hans, die graag „met de mensen meeleeft” via hun lekke webcam, maakt onderdeel uit van de overheidscampagne ‘Doe je updates’. Als je aan internet verbonden apparaten – vaak ten onrechte aangeduid als smart of slim – niet van adequate software voorziet, ligt je netwerk open voor hackers en cybercriminelen.

Deze campagne pakt het juiste probleem aan op de verkeerde manier. Want niet de consument is verantwoordelijk voor gebrekkige software, maar de maker.

‘Doe je updates’ kun je beter zeggen tegen elektronicafabrikanten die het na een paar jaar voor gezien houden met het bijhouden van apps en firmware. Voor klanten zit er niets anders op om een nieuw apparaat kopen: verouderde software verandert elk product in wegwerpware.

Neem Sonos, grondlegger van de eerst golf connected apparaten: draadloze speakers. Vorige maand kregen Sonos-klanten te horen dat de fabrikant stopt met ondersteuning van modellen die tot 2015 verkocht werden.

Hel en verdoemenis in de multiroom. Woedende Sonosklanten, die de tweeters en woofers in alle hoeken en gaten van hun woning schroefden, zagen hun investering in rook opgaan. Omdat Sonos één systeem gebruikt om alle speakers aan te sturen, zouden ook nieuwe luidsprekers geen updates meer krijgen zolang ze gekoppeld bleven aan de oude. Wie zei ook al weer dat smart apparaten slim zijn?

Om klanten te laten upgraden bedacht Sonos een omstreden inruilprogramma. Als je een oude – maar nog werkende - speaker onklaar laat maken krijg je dertig procent korting op een nieuw exemplaar. Een killswitch op afstand, daar kan Hobbyhacker Hans nog een puntje aan zuigen.

Het siert Sonos dat er, na protesten, iets verzonnen is om oude en nieuwe speakers vreedzaam te laten multiroomen. Maar als zelfs bekende merken als Sonos, Philips Hue en de Ring deurbel met dit soort problemen worstelt, kun je nagaan wat voor zooitje het is bij al die andere met internet verbonden apparaten.

Het kabinet werkt aan een voorstel om updates verplicht te stellen. Lastig, want updates kosten geld: software ontwikkelen, testen, klanten overtuigen de update te installeren, helpen bij installatieproblemen. En je verkoopt er geen apparaat extra mee. Laten we beginnen connected apparaten niet langer aan te duiden als ‘slim’. Noem het wegwerpware, en zet op elke verpakking de houdbaarheidsdatum van de software.

Dan nog wat tips van deze trotse eigenaar van een kast vol verouderde elektronica: kies voor bekende merken, die iets te verliezen hebben als ze klanten schofferen. Activeer automatische updates, gebruik aparte wachtwoorden voor elke dienst, gebruik bij het inloggen extra authenticatie, bijvoorbeeld via je telefoon. En als het dan perse verbonden moet zijn, kies dan een apparaat dat ook nog werkt als er geen internetverbinding is. Offline is het nieuwe smart.

Marc Hijink schrijft over technologie