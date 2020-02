Soedan wil oud-president Omar al-Bashir aan Internationaal Strafhof uitleveren

De machthebbers in Soedan hebben dinsdag ingestemd om oud-president Omar al-Bashir uit te leveren aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit is de uitkomst van gesprekken tussen de Soedanese overheid en rebellengroepen. Naast de oud-president moeten ook andere functionarissen die door het Hof gezocht worden uitgeleverd.

Het is nog onduidelijk of Bashir daadwerkelijk naar Den Haag gebracht zal worden. Zijn naam werd niet specifiek genoemd, maar hij valt wel onder de personen voor wie het Hof een arrestatiebevel heeft uitstaan. Het is ook nog niet duidelijk of de militaire leden van de huidige regering instemmen met de uitlevering van Bashir. In de overeenkomst is ook afgesproken dat er een Soedanese rechtbank opgezet zal worden om de zaken te onderzoeken.

Zelf weigert Bashir om mee te werken met het Internationaal Strafhof, dat hij volgens zijn advocaten ziet als een „politieke rechtbank”. Bashir acht de Soedanese justitie in staat zelf de zaak af te handelen.

Darfur

Er staat sinds 2009 een arrestatiebevel voor Bashir open bij het Internationaal Strafhof. Het gaat hierbij onder andere om de aanklacht van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en oorlogsmisdaden bij het geweld in Darfur in 2003. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden.

In 2019 werd Omar al-Bashir na dertig jaar aan de macht te zijn geweest, afgezet na grootschalige door de jeugd geleide protesten in het land. De nieuwe regering heeft veel problemen om op te lossen, waaronder de slechte economische perspectieven voor de inwoners.