Sinn Féin krijgt meeste stemmen bij verkiezingen Ierland

De links-nationalistische partij Sinn Féin heeft bij de verkiezingen in Ierland de meeste stemmen gekregen. De Ieren gingen dit weekend al naar de stembus, maar de definitieve uitslag volgde vannacht pas. Sinn Féin heeft nu 37 van de 160 zetels in het Iers parlement.

De meeste zetels in het parlement zijn voor de centrumrechtse partij Fianna Fáil. Dat komt omdat Sinn Féin in de kiesdistricten in Ierland minder kandidaten op de lijst had dan de andere grote partijen. Toch zal de uitslag voor Sinn Féin als een overwinning worden gezien: bij de verkiezingen in 2016 haalden ze 23 zetels in het Ierse parlement.

Het is voor het eerst sinds 1922 dat niet Fianna Fáil of de huidige regeringspartij Fine Gael van premier Leo Varadkar de grootste partij van Ierland is. Varadkar, die werd geprezen voor zijn optreden tijdens de Brexit, had juist gehoopt een groter mandaat te kunnen krijgen. Zowel zijn partij als Fianna Fáil hadden voorafgaand aan de verkiezingen aangegeven niet te willen regeren met Sinn Féin.

Sinn Féin is voor sommige Ieren nog altijd een controversiële partij vanwege de nauwe banden die er vorige eeuw waren met de IRA. Met een campagne gericht op maatschappelijke thema’s wist de progressieve partij echter veel jonge kiezers te trekken. De leider van de partij, Mary Lou McDonald, heeft aangegeven te gaan zoeken naar een coalitie met kleinere, linkse partijen, maar dat er ook gesprekken gevoerd zullen worden met de twee traditionele grote partijen.