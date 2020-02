Recordhoeveelheid dodelijke stof fentanyl gevonden in Eindhoven

Bij een woning in Eindhoven is begin deze maand een recordhoeveelheid van de dodelijke stof fentanyl gevonden. Dat laat het Openbaar Ministerie dinsdag weten. Aanvankelijk dachten de autoriteiten dat het om een kilo cocaïne ging, maar het spul bleek na onderzoek fentanyl te zijn. Nog niet eerder werd in Nederland beslag gelegd op zo’n grote hoeveelheid van de stof.

Het middel werd gevonden in een schuur bij een woning van een 42-jarige Eindhovenaar. Hij werd direct aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen en het overtreden van drugswet. Bij de doorzoeking werd ook beslag gelegd op onder meer wapens en munitie.

Verslavend

Fentanyl werkt op een manier die vergelijkbaar is met morfine, maar is zo’n tachtig tot honderd keer sterker. De stof is verslavend en kan bij 2 of 3 milligram – een paar korreltjes - al dodelijk zijn. Het kan door artsen worden voorgeschreven als pijnstiller, bijvoorbeeld na een zware operatie of bij een kankerbehandeling. Fentanyl is een synthetisch opiaat, waar in de Verenigde Staten veel mensen aan verslaafd zijn.