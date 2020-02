Opnieuw verliest schip containers boven Waddeneilanden

Opnieuw heeft een containerschip boven de Waddeneilanden in de Noordzee containers verloren. Het schip OOCL Rauma verloor dinsdag zeker vijf containers, meldt de Kustwacht. De OOCL Rauma was onderweg van het Finse Kotka naar Rotterdam.

Het schip voer maandag 43 kilometer boven Ameland toen de melding bij de Kustwacht binnenkwam. Met een vliegtuig en het hulpschip ETV Guardian kon de Kustwacht drie containers zien drijven. Twee waren gesloten, één niet. „Daaruit dreven mogelijk papieren rollen”, laat de Kustwacht weten. Het is nog niet bekend wat er in de andere containers zit.

Begin vorig jaar verloor het containerschip MSC Zoe 345 containers in slecht weer. Een groot deel van de lading spoelde aan op de Waddeneilanden. Op het strand van Schiermonnikoog spoelden vooral korrels kunststofgranulaat aan, een grondstof die gebruikt wordt in plastic materialen. Volgens Natuurmonumenten had de grote hoeveelheid korrels een „schrikbarende impact op onze natuur”.