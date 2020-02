Ophokplicht voor pluimveebedrijven na uitbraak vogelgriepvirus in Duitsland

Alle bedrijven die commercieel pluimvee houden, krijgen een ophokplicht opgelegd. Deze gaat van kracht om middernacht van dinsdag op woensdag. Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) dinsdag bekendgemaakt. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van de uitbraak van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 in Duitsland. In Nederland is nog geen besmetting gemeld.

Met de ophokplicht probeert het ministerie te voorkomen dat Nederlands pluimvee wordt besmet door virus uit wilde vogels. De kans op besmetting wordt groter ingeschat omdat een recente besmetting in Duitsland westelijker was dan eerdere meldingen. De maatregel geldt voorlopig voor vier weken. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Dit bericht wordt aangevuld.