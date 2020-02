Omzetdaling Randstad door moeilijke markt in Duitsland en Nederland

Randstad heeft een moeizaam laatste kwartaal achter de rug. Het uitzendconcern zag de omzet in het vierde kwartaal van 2019 met bijna drie procent slinken, ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers.

De detacheerder sloot het laatste kwartaal af met een omzet van iets minder dan zes miljard euro. Onderaan de streep daalde de winst tot 167 miljoen euro, een daling van ruim 15 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018.

Over het hele jaar daalde de nettowinst van 708 miljoen euro naar 606 miljoen. In 2018 was de winst per een aandeel 3.80 euro, een jaar later was dat nog maar 3.24 euro. Ook 2020 begon voor het uitzendconcern slecht omdat de omzetdaling met 3 tot 4 procent verder doorzette.

Minder personeel in industrie

De omzetdaling is het gevolg van economische onzekerheid en politieke omstandigheden in Noord-Europa, zegt het concern. De omzet viel afgelopen kwartaal vooral in Nederland en Duitsland tegen. In Nederland kampt Randstad met een afgenomen vraag naar personeel in de industrie. De omzet daalde daarom met 10 procent in het laatste kwartaal. In Duitsland was dit zelfs 15 procent. Daar speelden veranderende wetgeving en de haperende auto-industrie een rol.

Uitzenders merken het doorgaans eerder dan andere bedrijven wanneer het economisch minder goed gaat.