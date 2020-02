Niezen op je werk? Doe dat lekker thuis

Vroeger, toen iedereen op kantoor nog een eigen kamer had, ging je als je je grieperig voelde gewoon naar je werk en kon je daar in alle rust uitzieken achter je eigen toetsenbord, met de deur dicht.

In die tijd meldde je je hooguit ziek „als je hoofd dertig centimeter van je romp gescheiden was, of er derdegraads verkoling was opgetreden”, zoals een lezer me afgelopen week mailde. Of als je al dood was, maar dat even vergeten was door te geven.

Tegenwoordig, in de gezellige open kantoortuin waar we met z’n allen opgehokt zitten, kan dat niet meer. Daar worden we ziek van vieze toetsenborden, kunnen we met elke bacil tweehonderd collega’s tegelijk besmetten en is je belabberd voelen een stuk lastiger geworden, omdat iedereen boven op elkaar zit.

En dus vroeg ik er op Twitter maar eens naar. Hoe jullie met hoestende en snotterende collega’s omgaan nu het griepseizoen weer begonnen is. Daar werd wisselend over gedacht.

Niet als mensen écht ziek zijn, natuurlijk. Als je niet meer kunt lopen van de koorts, de vliegende vinketering hebt of aan een hartmonitor ligt, dan kun je natuurlijk niet naar je werk.

Maar als je je lamlendig voelt? Met snot en om de minuut een ontploffende niesbui? Dan ben je formeel niet ziek genoeg om te verzuimen, maar zullen je collega’s ook niet staan te juichen als je verschijnt.

Er waren mensen die dan tóch naar hun werk gaan en iedereen onderblaffen tot ze allemaal besmet zijn – ik zeg het nu even in mijn eigen woorden. Want je collega’s worden tóch wel ziek, schreven lezers, of ze het nou op het werk krijgen, van hun kinderen, of in de supermarkt of trein.

Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik vind dat als je de hele dag snot loopt te niezen, je lekker thuis moet gaan werken. Niet alleen om te voorkomen dat je collega’s besmet – je bent namelijk vaak ook besmettelijk als je je nog niet ziek voelt – maar gewoon, omdat iedereen daar beter van wordt.

Want geloof me, er is weinig erger dan naast collega’s te moeten zitten die de hele dag hun neus ophalen en op de helft van hun productiviteit zitten. Veel lezers waren het daarmee eens. Ga als je je ellendig voelt „niet de kantoorheld uithangen en iedereen besmetten”, schreef er een. En: „Soms kan een paar dagen thuiswerken juist voorkomen dat je echt ziek wordt”, een ander.

Mensen die hevig niezend of met buikloop (!) op hun werk verschijnen, mag je dus naar huis sturen. Zeg anders maar dat het van mij mag. Ik snap dat dit voor werkgevers niet ideaal is, maar ik vind dat als je ervoor kiest om mensen zo dicht op elkaar te laten werken, dit de logische consequentie is.

Er is eigenlijk maar één groot probleem met thuisblijven als je je ziek voelt, en dat zijn de mensen met een flexcontract. Als die thuisblijven krijgen ze geen geld.

Er was wel een zzp’er die daar haar verdienmodel van had gemaakt, zo schreef ze. Die ging júíst naar haar werk als ze hevig snotterde, om anderen onder te hoesten. Daarna werd ze extra ingehuurd als de vaste krachten bij bosjes omvielen. Maar zo vindingrijk en sterk is niet iedereen.

Sterker nog, ik vind het een schande dat er nog steeds mensen met een contract moeten werken waarmee ze niet ziek kunnen zijn, en al helemaal als naast hen mensen werken die die rechten wél hebben – ga dat eens rechtzetten bedrijven, het zijn de Middeleeuwen niet!

Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid trouwens ook. In een recent advies schrijft die dat ook zzp’ers beschermd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Maar goed, daar hebben al die zzp’ers op korte termijn natuurlijk niets aan.

Daarom wil ik iedereen oproepen je zieke zzp-collega’s de komende weken extra te vertroetelen. Zorg dus dat er dropjes zijn, dat er grogjes voor ze klaarstaan, gember, citroen, antigrippine, kippensoep en paracetamol – alles om hun lijden te verlichten.

Zorg verder dat er mondkapjes zijn, beschermende pakken en veiligheidsbrillen, leer iedereen verantwoordelijker hoesten en niezen – altijd in je elleboog en vaker je handen wassen – schaf de flexplek af zodat bacillen ingedamd worden en zet zieke collega’s in quarantaine.

Er waren zelfs lezers die dit vrijwillig aanboden. Zij vonden het prima om een paar weken in ‘lockdown’ op kantoor te gaan, mits er voor lekker eten en drinken werd gezorgd – ook voor de gezelligheid.

Maar de állerbeste optie lijkt me toch, alle adviezen overziend, om allemaal ieder jaar van november tot april preventief thuis te blijven. Zowel zzp’ers áls vaste krachten, in een collectieve winterslaap. Ik ben nog met de WRR, het Torentje en VNO-NCW in gesprek hoe we dat financieel voor elkaar krijgen, maar ik denk dat het gaat lukken.

Als je érgens geen risico’s mee moet nemen, is het wel met je gezondheid.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.