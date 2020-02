Veel bosbranden in Australië, maar niet alle, gedoofd na stortregens

Een groot deel van de Australische bosbranden, die in het zuidoosten van het land nog steeds niet zijn uitgewoed, is de afgelopen dagen gedoofd door zware regen. In sommige regio’s viel in een paar dagen meer dan 700 mm regen. Ook Sydney kreeg dit weekeinde te maken met de zwaarste neerslag in dertig jaar. In de stad viel vier dagen ongeveer 400 mm regen, dat is meer dan drie keer zoveel als het gemiddelde in heel februari.

Er is grote opluchting dat door de regen zeker dertig branden zijn geblust. Daaronder is ook een brand ten noordwesten van Sydney die al sinds oktober woedde. Deze brand heeft meer dan 500.000 hectare bos vernietigd en de brandweer wist er geen greep op te krijgen.

De regen heeft er ook voor gezorgd dat belangrijke watervoorzieningen weer op peil beginnen te raken. Australië mist bergketens met gletsjers die ook in de zomer zorgen voor een geleidelijke watertoevoer. Het maakt het continent voor zijn watervoorziening erg afhankelijk van neerslag.

Zo was de hoeveelheid water in het stuwmeer bij de Warragamba Dam, waar het grootste deel van Sydney zijn water vandaan haalt, na langdurige droogte nog maar voor 42 procent gevuld. Inmiddels is dat alweer ruim 60 procent.

De zware neerslag zorgt wel voor nieuwe problemen. Het water zakt niet weg in de bodem, die door de branden en de droogte keihard is geworden. Brokken zand kunnen daardoor ook gemakkelijk afbreken en wegspoelen.

De regen zorgde dit weekeinde en maandag op veel plaatsen voor chaos. Honderden mensen werden geëvacueerd uit vrees voor overstromingen, wegen werden onbegaanbaar, en op veel plaatsen werd het elektriciteitsnetwerk beschadigd. Tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten.

De brandweer heeft gewaarschuwd dat de kans op nieuwe bosbranden voorlopig nog niet voorbij is. Het bosbrandseizoen is langer dan vroeger, tot in april blijft het risico bestaan. Een paar weken extreme warmte en winderig weer en de bosbranden kunnen zo weer oplaaien, aldus een woordvoerder.