Mondige kinderen en moedige honden maken het verschil

De drie kinderfilms die deze week in de filmtheaters in première gaan, laten zien dat niet-Amerikaanse animatiefilms zich prima kunnen meten met hun evenknieën uit de VS. Ze zijn minder eenvormig in stijl en gebruiken een variatie aan technieken.

In de leuke Letse film Jacob, Mimmi en de pratende honden is dat de cut-outtechniek waarbij uitgeknipte figuren worden geanimeerd. Daarnaast vallen de kleuren op, met te midden van de warme bruintinten Jacobs oranje trui. Daarmee wijkt de film af van de wat schreeuwerige snoepkleuren van meer commerciële animatie.

Vanaf 13 februari draaien drie animatiefilms in de bioscoop met elk hun eigen stijl en charme: lees ook de recensie van ‘Spike en de magische steen’

Als zijn vader een week weggaat, laat hij Jacob achter bij familie aan de andere kant van Riga, in de buitenwijk Maskachka. Nichtje Mimmi heeft eerst niet veel met hem op maar dat verandert als een projectontwikkelaar een wolkenkrabber in het park wil bouwen waar Mimmi graag speelt en zwerfhonden ravotten. Samen met een roedel pratende honden proberen de wat timide Jacob en tomboy Mimmi dit te voorkomen.

Net als Spike en de magische steen is deze animatiefilm gebaseerd op een kinderboek, Dog Town van de schrijfster Luize Pastore. Het is opvallend dat de drie animatiefilms die in de krokusvakantie uitkomen over het klimaat gaan, met mondige kinderen en moedige dieren die het verschil maken.

Animatie Jacob, Mimmi en de pratende honden Regie: Edmunds Jansons. Met de stemmen van: Oscar Siegelaar, Polleke en Pepijn van der Sman, Simon Zwiers. In: 19 bioscopen ●●●●●

