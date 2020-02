Meer dan honderd Amerikaanse militairen met hersenletsel na aanval Iran

Bij de luchtaanval van Iran op de Amerikaanse legerbasis in januari hebben meer dan honderd Amerikaanse militairen hersenletsel opgelopen. Dat meldt persbureau Reuters. Het Pentagon heeft de berichtgeving later bevestigt. Eerder ging het nog om 64 gevallen van hersenletsel.

In januari vuurde Iran twaalf raketten af op de Ain al-Assad basis bij de Iraakse stad Erbil, waar Amerikaanse troepen gestationeerd waren. De aanval was een vergelding voor de moord op de Iraanse commandant Qassem Soleimani, die op 3 januari werd gedood bij een luchtaanval door Amerikaanse drones. Omdat de Amerikaanse troepen op de hoogte waren van de vergeldingsactie, kon op tijd dekking worden gezocht.

De Amerikaanse president Donald Trump had na de aanval gezegd dat er geen gewonden waren, maar later kwamen er berichten naar buiten dat zeker 34 militairen traumatisch hersenletsel of een hersenschudding hadden opgelopen. Trump zei daarop dat een aantal militairen „hoofdpijn hebben en nog wat andere dingen”. Dat aantal steeg eind januari naar 64.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie komt dat omdat klachten over hersenletsel vaak pas later worden gemeld. Reuters schrijft dat sinds 2000 meer dan 400,000 militairen hersenletsel hebben opgelopen in dienst.