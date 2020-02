Limburg weet hoe dat gaat: besturen met Forum

In Noord-Brabant spreken CDA, VVD en Forum voor Democratie over de vorming van een nieuw college. In de provincie Limburg vonden die gesprekken, met onder meer die deelnemers, vorig jaar zomer al plaats.

De partijen die toen toetraden tot het zogenoemde extraparlementaire college van Gedeputeerde Staten van Limburg, moesten wel acht uitgangspunten ondertekenen. Eén van de punten daarvan verbiedt discriminatie op grond van afkomst en geloof en, belooft een bijdrage van de provincie aan het bevorderen van de een goede opname van nieuwkomers in de samenleving.

Lees ook: ‘O nee, niet weer’, hoor je in het CDA

De bestuurders van Forum voor Democratie en de PVV ondertekenden die uitgangspunten, net als twee CDA’ers, een VVD’er, een GroenLinks-politica en een lokale politicus deden dat.

Niet een FVD-Statenlid, maar een van de PVV werd afgelopen vrijdag door het CDA nog even herinnerd aan dit principe. PVV’er Roel van Bijnen bekritiseerde 1,2 miljoen euro voor integratie van migranten. Die krijgen volgens hem al zoveel gratis en er zijn genoeg „eigen Limburgers” die steun kunnen gebruiken.

Mariska Werrij-Wetzels, fractievoorzitter van het CDA, de grootste in Provinciale Staten van Limburg, vindt het „niet meer dan normaal dat je af en toe samen stilstaat bij eerder gemaakte afspraken”. Het college zit nu een maand of acht en de samenwerking „bevalt goed”.

‘Het is een soort elitaire PVV’

SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg noemt de FVD – in zetelaantal Limburgs tweede partij – „een soort elitaire PVV”. „De gevestigde orde heeft meer aan ze dan de gewone Limburgers. Als het erop aankomt, lopen ze braaf aan het handje van CDA en VVD. Toen het ging om een stop op geitenhouderijen, dreigde tweespalt in de FVD. Hun gedeputeerde Ruud Burlet riep de voorstanders toen maar op thuis te blijven bij de stemming. Eerst voerde namens de fractie iemand het woord die voor een stop was vanwege gezondheidsrisico’s. Na diens vertrek kwam een opvolger die tegen was.”

Thea Jetten, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt de „aardige en charmante maar qua standpunten soms wel erg ouderwetse” FVD’ers nogal eens onvoorspelbaar. „Ze gingen zonder provinciaal programma de verkiezingen in, dus je weet vooraf nooit wat ze vinden.”

Jettens voorgangster Carla Brugman nam zonder partijoverleg vooraf zitting in het college. Zij werd vorige week – zoals aangekondigd – geroyeerd als GroenLinks-lid.

Volgens Jetten vormen zich in de Staten geregeld wisselende meerderheden, zoals beloofd bij het aantreden van het college. „Maar bij grotere vraagstukken sluiten de rijen zich als bij een normaal college. Dan stemt FVD – toch zo voor directe democratie – tegen een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Maastricht Aachen Airport waarin sluiting als optie wordt meegenomen.”

SP’er Van Caldenberg ziet een kloof tussen de FVD-oneliners over „klimaathysterie” en het gedrag van de gedeputeerde Burlet: „Als het gaat om duurzaamheidssubsidies voor het bedrijfsleven lijkt hij wel een D66’er.”

‘Het gaat hier niet om Den Haag’

Het gaat Werrij-Wetzels van het CDA niet om „wat mensen in Den Haag roepen, maar om wat politici in Limburg doen. Dat ze weleens standpunten ventileren waar wij als CDA niet helemaal achter staan, is niet uniek voor FVD.”

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton, van Surinaamse komaf en nu woonachtig in Brabant, was in 2015 voor het CDA kandidaat-Statenlid in Limburg. Hij wijst erop dat de huidige gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) zich vooraf uitsprak tegen samenwerking met de PVV. „Want dat was in 2011-2012 slecht bevallen. Na kritiek op de samenwerking heb ik hem gecomplimenteerd met de afgesproken uitgangspunten van het college. Maar daarbij blijft overeind dat je dat niet moet uitvoeren met partijen met meningen haaks op de CDA-gedachten over pluriformiteit en christelijke waarden.”

Naar aanleiding van de toenadering tussen het CDA en FVD in Brabant twitterde Ensberg-Kleijkers vorige week, dat hij geen CDA-lid was geworden om een coalitie te zien ontstaan „met een politieke partij die mijn gemengde gezin beschouwt als het symbool van homeopathische verdunning #doehetniet”. Werrij-Wetzels (CDA): „Ik voel me weinig geroepen om daar een oordeel over te geven.”

De Limburgse FVD-fractie was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.