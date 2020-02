Klinsmann stopt na ruim twee maanden alweer als trainer van Hertha BSC

Al na elf weken is Jürgen Klinsmann opgestapt als trainer van Hertha BSC. De Duitser kondigde zijn vertrek dinsdag aan op Facebook. Onder leiding van de voormalig speler en bondscoach van Duitsland hielden de degradatiezorgen van de club uit Berlijn aan. Hertha BSC won drie van de negen wedstrijden onder Klinsmann en staat veertiende in de Bundesliga.

Net als zijn vertrek, baarde ook Klinsmanns aanstelling eind november opzien. Sinds zijn ontslag als bondscoach van de Verenigde Staten eind 2016 stond hij niet meer langs de lijn. Bovendien had hij in het clubvoetbal slechts 29 wedstrijden ervaring als trainer van Bayern München, waar hij in 2008 eveneens werd ontslagen.

Geen vertrouwen

Klinsmann legt zijn functie neer omdat hij vertrouwen van het bestuur mist. „Vooral als je tegen degradatie strijdt, zijn eenheid, saamhorigheid en focus essentiële zaken”, aldus de 55-jarige trainer. Onder Klinsmann lukte het Hertha BSC niet om uit de degradatiezorgen te komen. Ten tijde van zijn aanstelling eind november had Hertha BSC vier punten voorsprong op de gevarenzone, nu is het verschil zes punten.

De clubleiding van Hertha BSC reageert verrast op het besluit van Klinsmann. Zij zagen het vertrek „vooral na de goede samenwerking in de winterse transferperiode” niet aankomen. Vorige maand haalde Hertha BSC naar schatting voor zo’n 76 miljoen euro aan nieuwe spelers. Klinsmann blijft in de raad van commissarissen actief bij de Berlijnse club, een functie die hij voor zijn aanstelling als trainer al kort bekleedde.