Johnson: hogesnelheidslijn naar noorden gaat door

Tien jaar nadat nota bene een Labour-regering de voorzet gaf, heeft Boris Johnson de knoop doorgehakt: er komt een netwerk van hogesnelheidslijnen in Engeland, dat het midden en noorden beter moet verbinden met het zuiden (Londen).

De Britse premier noemde het project in de verkiezingscampagne eind vorig jaar al van ‘groot nationaal belang’, dus zijn besluit komt niet onverwacht. In het Lagerhuis zei hij dinsdag dat het Verenigd Koninkrijk ‘het lef moet hebben’ om beslissingen te nemen die – hoe controversieel en ingewikkeld ook – ‘welvaart zullen brengen naar alle uithoeken van het land’.

Johnson lost met HS2 (High Speed 2) in zijn optiek de verkiezingsbelofte in om te investeren in Midden- en Noord-Engeland, waar hij in december veel stemmen won. Medio 2030 moet er een verbinding liggen tussen Londen en Birmingham, die de reistijd halveert naar 45 minuten. In het decennium daarna moeten Manchester en Leeds ontsloten worden door een trein die 300 kilometer per uur rijdt, als onderdeel van een grotere upgrade van het spoor in Noord-Engeland.

De premier weet dat er grote bezwaren bestaan tegen het project. De aanvankelijk geraamde kosten zijn nu al ruim verdrievoudigd, van 32 miljard pond naar circa 100 miljard pond (120 miljard euro). Daarmee is HS2 in kosten uitgedrukt het grootste infrastructurele project van Europa.

Kritiek is er ook vanwege de lamentabele staat van het openbaar vervoer in (Noord-)Engeland. Als een meerderheid van de bevolking met slechte busdiensten of een lokale trein reist die duur en onbetrouwbaar zijn, is het dan niet logisch om vooral dáárin te investeren? De geplande oplevering van HS2 is bovendien meermalen opgeschoven en er zijn veel mensen in de Midlands boos over bossen en woningen die moeten wijken voor de aanleg.

Dit alles leidt ook tot rebellie binnen de Conservatieve fractie. Daar hebben volgens Britse media tot zestig leden grote bezwaren tegen het voornemen, waarover het Lagerhuis zich nog moet buigen. De huidige Conservatieve meerderheid is groter dan die vermeende groep opposanten, maar het verzet maakt wel een einde aan de wittebroodsweken van de nieuwe regering en legt een hypotheek op toekomstige tegenvallers.

Johnson wil de bezwaren wegnemen door onder meer de organisatie achter HS2, die nu al geen beste reputatie heeft, op de schop te nemen. Bovendien komt er 5 miljard pond beschikbaar voor betere busdiensten en fietspaden, die volgens Johnson ware ‘mini-Hollands’ zullen worden.