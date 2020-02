Jean-François van Boxmeer weg als topman Heineken

Jean-François van Boxmeer vertrekt na vijftien jaar als topman bij Heineken. Hij wordt per 1 juni opgevolgd door Dolf van den Brink, nu nog verantwoordelijk voor de Aziatische activiteiten van de bierbrouwer. Van Boxmeer blijft als commissaris aan Heineken verbonden.

De wisseling aan de top komt volgens Heineken op een „logisch moment”. „Voor mij is dit de juiste tijd om het leiderschap door te geven aan een nieuwe generatie”, stelt Van Boxmeer in een persbericht.

Van Boxmeer kwam in 1984 als trainee bij Heineken en klom op tot de top van het bedrijf. Zo werd hij in 2001 lid van de Raad van Bestuur van Heineken, om vier jaar later toenmalig topman Anthony Ruys op te volgen. Onder leiding van Boxmeer groeide Heineken uit tot de tweede bierbrouwer ter wereld, na het Belgische AB Inbev.

Opvolger: Dolf van den Brink

Voor Van Boxmeers opvolging heeft de bierproducent binnen de eigen gelederen gezocht. De 47-jarige Dolf van den Brink begon in 1998 bij Heineken en was onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten in de Verenigde Staten en Mexico. Nu leidt hij nog de Aziatische activiteiten van de brouwer. In het verleden werd Van den Brink door zakenblad Forbes al getipt als toekomstig leider van het bedrijf