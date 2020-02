Inspecties: dood van Diya (8) was niet te voorkomen

De dood van Diya, het achtjarige meisje dat vorig jaar maart door haar vader in het Maasstad Ziekenhuis om het leven is gebracht, was waarschijnlijk niet te voorkomen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoeksrapport dat deze dinsdag is gepubliceerd.

De geestelijke nood van de vader van Diya escaleerde binnen een week. „Een zeer korte periode”, waarin hij afwisselend wel en niet verward overkwam, vinden de inspecties. Voor politie en hulp- en zorginstanties was er geen aanleiding om van „een acuut gevaar vanuit de vader richting zijn kind” uit te gaan.

Wel zijn er meerdere fouten gemaakt, oordelen de inspecties. „Signalen van onveiligheid voor het kind” werden „niet altijd voldoende professioneel” opgepakt. Belangrijke informatie werd niet gedeeld of ging bij overdrachten verloren. Ook hadden organisaties verkeerde verwachtingen van elkaar. Niemand had een totaalbeeld van de ontluikende crisis.

Vader Nirmalkoemar B. (41) heeft bekend zijn dochter te hebben gedood en wordt vervolgd voor moord. Het gezin was bekend bij politie en hulp- en zorginstanties, blijkt uit een reconstructie van NRC. De vader zat vroeger in het criminele circuit en is veroordeeld voor onder meer een onbekend geweldsdelict. Na een familieruzie in mei 2014 zei de vader tegen de politie dat hij werd behandeld voor „agressie en stemmingswisselingen.”

Geen acute risico’s

In juli 2018 verwees zijn huisarts de vader naar Fivoor, centrum voor intensieve en forensische psychiatrie, staat in het inspectierapport. Bij Fivoor had hij sinds november 2018 twee gesprekken gehad, voordat hij zijn dochter om het leven bracht. De behandelaar zag geen acute risico’s voor het kind en stelde daarom geen vragen over het meisje.

Fivoor had „te weinig oog voor de veiligheid” van Diya, concluderen de inspecties. Het zorgcentrum wilde op de dag van Diya’s dood telefonisch geen informatie delen met meldpunt Veilig Thuis. De huisarts belde later die dag naar Fivoor, maar die instantie legde geen link met Veilig Thuis. Ook toen Fivoor de vader daarna belde, zagen zij geen gevaar. Fivoor wist niet of hij zijn kind bij zich had, en vroeg dit ook niet.

De ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de ‘kindcheck’ worden niet altijd goed toegepast, concluderen de inspecties. Het advies is „altijd” een kindcheck te doen bij ouders met problemen die mogelijk van invloed zijn op de veiligheid van hun kind.

De huisarts van de vader heeft veel moeite gedaan de juiste hulp voor hem te vinden, maar voerde geen kindcheck uit. Ook de ambulancebroeders die de vader met Diya naar het Maasstad Ziekenhuis brachten, hebben goed gehandeld door te bellen met Veilig Thuis – al kwam niet alle informatie helemaal over.

‘Negatieve beeldvorming’

Veilig Thuis ging „zorgvuldig” om met signalen en gaf advies aan de vader en de huisarts. Maar „negatieve beeldvorming” over Veilig Thuis werkte ook belemmerend om te melden. Sommige professionals zagen het nut niet wegens de wachtlijsten of dachten dat Veilig Thuis toch niet zou ingrijpen, zeiden ze. Ook is er „onwetendheid” over de werkwijze van Veilig Thuis.

De Zalmplaatschool bijvoorbeeld, waar Diya’s vader op maandag 11 maart 2019 in kogelwerend vest met een mes verscheen, belde 112, maar niet Veilig Thuis. Ook wachtte Veilig Thuis op schriftelijke meldingen van de ambulancezorg en het Maasstad Ziekenhuis.

De politie maakte na het schoolincident op 11 maart 2019 ook geen melding bij Veilig Thuis – of bij de moeder van Diya. Hetzelfde geldt voor een politiemedewerker die op woensdag 13 maart met de vader sprak. Zij raadpleegde het informatiesysteem niet en wist niet van het schoolincident.

De Jeugdbescherming heeft „voortvarend” gehandeld en volgens de richtlijnen, stellen de inspecties. Na Diya’s dood zei de Jeugdbescherming vorig jaar tegen media dat het gezin bij hen niet bekend was. Dat klopt niet, bleek uit het onderzoek van NRC. De inspecties hebben desgevraagd „geen mening over uitspraken van zorgaanbieders in de media”.