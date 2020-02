Humor en spanning in adembenemend ‘Minuscule 2’

Van alle kinder- en jeugdanimatiefilms die de komende krokusvakantie uitkomen, is Minuscule 2 de beste én de mooiste. Deze vervolgfilm voert opnieuw geanimeerde lieveheersbeestjes, mieren en andere geleedpotigen op die naadloos geïntegreerd zijn in echte natuurbeelden. Het fraaie resultaat is niet alleen adembenemend, maar ook grappig en ontroerend. Er is geen dialoog, de diertjes communiceren met elkaar en de toeschouwer via kreetjes, grommen en morsecodes. Toch is alles uitstekend te volgen, tot in de subtielste details. Voor communicatie is soms geen taal nodig.

De eenvoudig getekende lieveheersbeestjes zijn bijzonder expressief. Ze bestaan voornamelijk uit cirkels, van de stippen op hun ronde lijf tot hun oogjes. Ondanks de afwezigheid van woorden spreken ze een universele taal. Als er twee hun lijfjes tegen elkaar vlijen begrijpt iedereen – van jong tot oud – wat dat betekent.

Minuscule 2 is een avontuur dat qua verhaal enigszins schatplichtig is aan Finding Nemo. Een vader gaat op zoek naar zijn zoontje dat per ongeluk in een doos is beland met als bestemming Guadeloupe. Tegelijkertijd schiet een bevriende mier samen met een zwarte spin te hulp. Zowel vader en zoon als het per speelgoedschip reizende duo beleven fantasievolle avonturen. Zo wordt het scheepje van de mier en de zwarte spin opgegeten door een haai en wordt het jonge lieveheersbeestje lastig gevallen door een prachtig geanimeerde maar enge bidsprinkhaan. Tijdens hun reizen wisselen spanning en humor elkaar af. Zo heeft de zwarte spin een iPod met een dramatische opera-aria, die weerklinkt als het bootje in zwaar weer terechtkomt.

Net als in de andere twee animatiefilms die in de voorjaarsvakantie in de bioscoop draaien, heeft Minuscule 2 een ecologische boodschap. Die zit expliciet in de vertelling verwerkt, maar de prachtige natuurbeelden die in het Nationaal Park van Mercantour en Guadeloupe werden gefilmd doen ook een duit in het zakje.

Animatie Minuscule 2, het tropische avontuur Regie: Thomas Szabo en Hélène Giraud. Met de stem van Jelle Amersfoort. In: 37 bioscopen ●●●●●

