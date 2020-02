Gemeenten besteden minder geld aan de bibliotheek

Het bedrag dat gemeenten in Nederland voor openbare bibliotheken reserveren, is sinds 2010 met bijna een vijfde gedaald. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de Raad voor Cultuur. Het adviesorgaan concludeert dat daardoor niet iedere Nederlander meer toegang heeft tot een bibliotheek.

Het gaat om een daling van 19 procent. De raad voorspelt tevens dat de gemeentelijke budgetten voor bibliotheken de komende jaren verder zullen slinken. Dat is een kwalijke zaak, aldus de raad. Zo bleek eind vorig jaar uit PISA-onderzoek dat de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren weer verder is gedaald. Het leesplezier onder Nederlandse jongeren is bovendien lager dan bij de andere 76 landen uit het onderzoek.

Onderling samenwerken

In 2015 ging de Bibliotheekwet in, waarin de functies van de bibliotheek verankert liggen. Een van die functies is het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met cultuur. De raad dringt er bij minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) op aan om in de wet een extra passage op te nemen die het gemeenten verplicht om een bibliotheek te faciliteren. Lukt dat niet, zo adviseert het orgaan, dan moeten gemeenten onderling samenwerken zodat een bibliotheek toch binnen bereik blijft.

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat Nederland in 2005 nog 341 bibliotheken telde. Tien jaar later waren dat er 156. In 2018 had Nederland 146 bibliotheken.