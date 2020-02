Filippijnen beëindigen militaire samenwerking met VS

De Filippijnen hebben de Verenigde Staten laten weten dat ze het militaire samenwerkingsverband tussen de twee landen willen opzeggen. Dat zegt een woordvoerder van de Filippijnse president Rodrigo Duterte dinsdag, meldt persbureau Reuters. Het in 1998 getekende akkoord stond toe dat Amerikaanse militairen op de Filippijnen mochten verblijven voor oefeningen, het trainen van Filippijnse militairen en humanitaire hulp.

Duterte kondigde in 2016 al aan dat hij af wilde van de nauwe militaire samenwerking met de VS en dat hij zich meer wilde richten op China. „Het wordt tijd dat we op onszelf vertrouwen”, aldus Dutertes woordvoerder. „We zullen onze eigen verdediging versterken en niet op een ander land vertrouwen.” Het samenwerkingsverband is pas over 180 dagen definitief ten einde. Tot die tijd bestaat de mogelijkheid dat wordt besloten dat het akkoord alsnog van kracht blijft, aldus Filippijnse autoriteiten.

De beslissing is onder meer genomen omdat de VS eind januari het visum introk van de Filippijnse senator Ronald dela Rosa, de voormalige politiechef die Dutertes war on drugs leidde, waarbij duizenden doden vielen. Minister van Buitenlandse Zaken Teodoro Locsin Jr. waarschuwde vorige week dat het intrekken van het akkoord slecht kan uitpakken voor de Filippijnse veiligheid, schrijft persbureau AP. Volgens hem is de Amerikaanse aanwezigheid belangrijk in de strijd om de betwiste Zuid-Chinese Zee, die grotendeels door China wordt geclaimd.

