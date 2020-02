Félix Auger-Aliassime is een tiener in de tennistop – tegen de trend in

Soms zie je dat Félix Auger-Aliassime nog negentien is. Wanneer hij een eenvoudige smash niet afmaakt op breakpoint, in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi tegen Jan-Lennard Struff. En als hij vijf games op rij verliest in de tweede set, in een fase dat zijn niveau ver terugvalt. Beschouw het als spaarzame grillen van een toptalent in opmars.

De klasse druipt ervan af, dinsdag in sportpaleis Ahoy, met zijn fraaie techniek en agressieve, aanvallende spel. Auger-Aliassime wint met 6-3, 1-6 en 6-3 van de Duitse hardhitter en speelt woensdagavond in de tweede ronde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Auger-Aliassime wordt gezien als toekomstig grandslamwinnaar. De Canadees staat 21ste van de wereld en is daarmee de enige tiener in de top-25.

In 2015 gaat zijn naam al rond, wanneer hij op zijn veertiende voor het eerst punten haalt voor de wereldranglijst; hij kwalificeert zich als jongste speler ooit voor een challenger (tweede profniveau).

Vader Sam Aliassime – Auger is zijn moeders’ familienaam – zit dinsdag in de spelersbox, achter de coach. Sam Aliassime, een tennistrainer, nam zijn zoon op zijn vierde mee naar de tennisbaan en begeleidde hem in de jeugdjaren. „Het is altijd een familiegebeuren geweest”, zegt Auger-Aliassime in een interview met NRC, voorafgaand aan het toernooi.

Hij komt volwassen en bedachtzaam over, speelt piano, is begaan met klimaatverandering en andere wereldproblemen. Vorige week maakte hij bekend dat hij dit seizoen bij ieder gewonnen punt 5 dollar doneert aan de scholing en veiligheid van kinderen in Togo, het geboorteland van zijn vader.

Auger-Aliassime, geboren in Montreal, groeide grotendeels op in de stad Québec, waar zijn vader hoofd is van een tennisacademy. Zijn zoon wordt er ook opgeleid. Auger-Aliassime: „We hadden één regel: als we thuiskwamen, spraken we niet over wat er op de baan was gebeurd.”

Vader-zoonrelatie

Rond zijn twaalfde besluit zijn vader de coaching van zijn zoon over te laten aan een andere trainer, Guillaume Marx. Dat was beter, met het oog op internationale jeugdtoernooien die hij ging spelen en ter bescherming van de vader-zoonrelatie. „Mijn vader is nu echt alleen mijn vader.”

Met de één jaar oudere Denis Shapovalov, de nummer zestien van de wereld, heeft Canada – een land zonder rijke tennistraditie – twee aansprekende jonge spelers voor de toekomst. In de jeugd trainden ze veel samen, speelden tegen elkaar, bestormden het jeugdcircuit en raakten bevriend. „We pushen elkaar op een goede manier, motiveren elkaar.”

Tegen de trend in breekt Auger-Aliassime jong door bij de profs. In 2019 haalt hij drie finales van ATP-toernooien en debuteert, nog op zijn achttiende, in de top-25 van de wereld en is daarmee de jongste speler die dat lukt sinds de Australiër Lleyton Hewitt in 1999.

Dat gegeven is in meerdere opzichten interessant. Eind jaren tachtig en in de jaren negentig ligt de gemiddelde leeftijd van de tophonderd bij de mannen, met circa 24 jaar, aanzienlijk lager dan op dit moment: 27 jaar. Het is ook in die tijd dat Boris Becker en Michael Chang als tieners respectievelijk Wimbledon en Roland Garros winnen.

Dat gebeurt nu niet meer – althans, niet bij de mannen. Rafael Nadal is in 2005 op Roland Garros met negentien jaar de laatste die als tiener een grand slam wint. De tendens: spelers komen later door en spelen langer. Dertig is het nieuwe twintig, schreef tennisorganisatie ATP in 2017.

Nadal (33), Novak Djokovic (32) en Roger Federer (38) domineren nog altijd op de grand slams en de wereldranglijst.

Door de toegenomen aandacht voor fysieke begeleiding blijven spelers lichamelijk langer op hoog niveau spelen, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. „Er is minder natuurlijk verloop”, zegt hij. „Vroeger, als iemand 28, 29 of 30 was, begon hij weg te zakken, het lichaam werd minder, en dan was het normaal dat je rond je dertigste stopte. Nu zie je dat jongens gewoon door blijven gaan.”

Zo houden ze de jongeren van de top af – vooralsnog. Auger-Aliassime, geboren in 2000, groeide in zijn jeugd op met de generatie Federer-Nadal-Djokovic. „Ik heb nooit één speler verafgood, maar probeerde wel van iedereen iets te leren.” Hij roemt „de mentale kracht, spirit en vechtlust” van Nadal, de service- en forehandtechniek van Federer en „de goede coverage [dekking] van de baan” van Djokovic. „Maar ik probeerde niks te kopiëren.”

Auger-Aliassime ziet de ontwikkeling – de langere levensduur van profs – en zegt mede om die reden dat er „geen haast is om grote toernooien te winnen op je twintigste of 21ste”. Auger-Aliassime: „Ik moet geduldig zijn. En in mijn achterhoofd houden, als ik verlies: het is oké, neem je tijd, wees voorzichtig met je lichaam, let op je carrière. Omdat ik nog vijftien, misschien twintig jaar, kan spelen.”

ATP-debuut in Rotterdam

Krajicek volgde Auger-Aliassime al langer, voor hij hem voor de editie van 2018 vastlegde. Hij kreeg een wildcard, de Canadees stond destijds 168ste, en maakte in Rotterdam zijn debuut op de ATP-tour.

„Het mooie was: hij en zijn manager twijfelden of ze het wel moesten doen”, zegt Krajicek. „Ze vonden het misschien te vroeg dat hij al zo’n groot toernooi zou spelen. Ze brengen hem heel langzaam, laten zich niet gek maken, zijn niet onder de indruk van het grote geld.” Krajicek sloot in 2018 direct een deal voor drie jaar.

„Ook al ben ik op jonge leeftijd doorgebroken, er zijn ook veel twijfels”, zegt Auger-Aliassime, gevraagd naar de achtergronden van zijn opmars. „Dat je niet zeker bent of je het niveau gaat halen, niet zeker of je toernooien gaat winnen.” 2019 was uitstekend. „Maar het gaat erom dat je constant bent, alle maanden en jaren.”

Hij weet hoe hij dat wil doen, met „gestructureerd werken, met een goede houding op de baan en werkethiek”. Auger-Aliassime: „Als ik de dingen op de goede manier blijf doen, over langere tijd, betaalt het zich vroeg of laat uit.”