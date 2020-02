‘Defensie wist in 2008 al van gezondheidsrisico’s door afvalverbranding’

Al in 2008 waren de gezondheidsrisico’s van de verbranding van afval in burn pits in Afghanistan bekend bij defensie. Dat meldt EenVandaag aan de hand van een intern rapport dat het tv-programma in handen heeft.

In het rapport staat beschreven dat de uitgezonden militairen klaagden over de rook van de afvalverbranding en soms ‘s nachts de ventilatie van de slaapcontainers uitschakelden. In de burn pits werden onder andere autobanden en batterijen verbrand. „De blootstelling aan deze emissie vindt dagelijks plaats, waarbij er ‘s avonds vaak een deken van rook over het kamp ligt”, staat in het rapport.

Opmerkelijk is dat ook de politieke risico’s van de afvalverbranding al in kaart werden gebracht, aangezien dit ook voor bezoekende pers zichtbaar was. Dat zou „duidelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor de operationele taakstelling en de beeldvorming van de Defensie organisatie (sic.).” Het advies dat uit het rapport volgde was om afval beter te scheiden en verbrandingsovens te plaatsen in het kamp. Hiervoor moest een plan van aanpak opgesteld worden.

In januari 2019 werd bekend dat er wel degelijk militairen zijn geweest die zich met gezondheidsklachten meldden bij defensie vanwege de burn pits, hoewel minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) eerder ontkende dat het ministerie hiervan op de hoogte was. Later in het jaar is er een meldpunt geopend, een advocaat overweegt schadevergoeding te eisen.