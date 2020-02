De kinderen moeten de wereld veranderen

Deze in het Nederlands nagesynchroniseerde Duitse animatiefilm speelt zich af in een bos, waar het egeltje Spike een beetje een buitenbeentje is. De andere dieren spelen niet graag met haar en zij is liever alleen.

Als de watervoorraad in het bos bijna op is, ontstaan er zorgen over droogte. Spike herinnert zich een verhaal van haar verdwenen vader over een magische watersteen. Als die bovenop een berg wordt geplaatst, heeft iedereen weer water. Wel jammer dat die steen in het bezit is van een groep vervaarlijke beren, die bovendien vrij ver weg wonen. Toch gaat Spike opgewekt op weg, met in haar kielzog het eekhoorntje Tjoem. Heel veel zin in samenwerken heeft de eigengereide Spike niet, maar als er een lynx en een roedel wolven op haar pad komen, moet zij wel: samen staan ze sterker.

Vanaf 13 februari draaien drie animatiefilms in de bioscoop met elk hun eigen stijl en charme: lees ook de recensie van ‘Minuscule 2, het tropische avontuur’

Deze op een kinderboek gebaseerde animatiefilm stijgt bij vlagen tot grote hoogten, vooral het waterballet van de beren bijna op het eind dat is gechoreografeerd als een musicalscène is zeer aanstekelijk. Sowieso is de muziek erg fraai. Het is ook een film met een boodschapje over klimaatverandering. Interessant genoeg maken de oudste dieren zich weinig zorgen, het is aan hun kinderen om de wereld te veranderen.

Animatie Spike en de magische steen Regie: Regina Welker en Nina Wels. Met de stemmen van: Vajèn van den Bosch, Dorian Bindels, Marcel Jonker, Johnny Kraaijkamp. In: 104 bioscopen ●●●●●

