Amazon wil Trump verhoren om misgelopen cloudcontract

Amazon wil dat de Amerikaanse president Donald Trump wordt ondervraagd over een misgelopen lucratief cloudcontract met de Amerikaanse overheid. Dat blijkt uit maandag openbaar gemaakte documenten van het Amerikaanse gerechtshof, meldt persbureau AP. Volgens de online winkelgigant heeft Trumps inmenging en vooringenomenheid invloed gehad op het aanbestedingsproces.

Het Pentagon zocht vorig jaar in een openbare aanbesteding een partij om cloudsystemen voor het Amerikaanse leger te leveren. Het zogeheten JEDI-contract, met een waarde van 10 miljard dollar (9,2 miljard euro), werd in oktober toegekend aan Microsoft. Trump bemoeide zich in juli publiekelijk met de aanbesteding omdat andere bieders zouden hebben geklaagd dat het proces niet competitief verliep.

Amazon wil met het verhoor achterhalen wat er is gebeurd sinds Trump naar het contract is gaan kijken. Volgens de webwinkelgigant zou hij de voormalig minister van Defensie Jim Mattis hebben verzocht het contract niet toe te kennen aan Amazon. Volgens Amazon heeft de president een persoonlijke afkeer tegen Amazon, diens CEO Jeff Bezos en The Washington Post, waar Bezos eigenaar van is. Naast Trump wil de webwinkelgigant ook dat Mattis, de huidige Defensieminister Mark Esper en Dana Deasy, het hoofd IT van het Pentagon worden gehoord.