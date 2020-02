21.000 boetes voor appen op de fiets

De politie deelde vorig jaar ruim 21.000 boetes uit voor appen op de fiets. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het totaal aantal verkeersboetes daalde van bijna 9,2 naar 8,3 miljoen.

Lees ook: ‘Even appen’ op de fiets is verleden tijd

Het aantal boetes voor het zogeheten handheld bellen in het verkeer steeg vorig jaar ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 werden 80.000 boetes uitgedeeld, vorig jaar ging het om 121.000 boetes. De helft van deze stijging is toe te schrijven aan het verbod op appen op de fiets, dat in juli 2019 van kracht ging. Appende fietsers betalen een boete van 95 euro.

Voor te hard rijden, werden minder boetes uitgedeeld: 6,8 miljoen in 2019 tegenover 7,8 miljoen een jaar eerder. Volgens het ministerie is het „drukker op de wegen”, waardoor hard rijden niet altijd mogelijk is. Ook worden bestuurders gewaarschuwd voor controles en flitspalen waardoor ze zich op deze locaties beter aan de maximumsnelheid houden, concludeert het ministerie.