Uitbraak van vogelgriepvirus onder pluimvee in Duitsland

In Duitsland is een uitbraak van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 gemeld. Persbureau Reuters citeert maandagavond uit een rapportage van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). In de zuidwestelijke deelstaat Baden-Wurttemberg zijn 44 vogels uit een groep van 69 dieren aan het virus bezweken.

De dieren werden in een achtertuin nabij de stad Bretzfeld gehouden. In de regio zijn op 7 februari alle pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels geruimd en verwijderd, volgens de OIE. Er zijn geen pluimveeproducten uit de regio verhandeld, stelt het Duitse federale ministerie van voedsel en landbouw.

Lees ook over een grote reconstructie van uitbraken van de H5N8-vogelgriep: Een vogel met griep kan echt nog ver vliegen

In de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg werd in januari ook de vogelgriep geconstateerd bij een wilde vogel, een dode kogans die bij de Poolse grens werd aangetroffen. Volgens de autoriteiten van de deelstaat was er toen geen gevogelte op boerderijen besmet. In december vond een uitbraak plaats in Polen, die zich daarna verspreidde, onder meer naar Hongarije.

De laatste keer dat in Duitsland sprake was van een grote uitbraak van de vogelgriep, was in 2018. Het ging toen om de H5N6-variant.