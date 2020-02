Turkije vergeldt dood militairen met 101 aanvallen op Syrische doelwitten

De strijd in het Syrische Idlib is maandag verder geëscaleerd na een grote vergeldingsactie van Turkije voor de dood van vijf Turkse militairen. Het Turkse ministerie van Defensie zegt 101 doelwitten van het Syrische regime te hebben gebombardeerd. Een week geleden kwamen ook al zes Turkse militairen om het leven bij artilleriebeschietingen van Syrische troepen.

Turkse doelwitten in de noordelijke provincie zouden maandag weer „intensief” zijn gebombardeerd, waarbij de militairen zouden zijn omgekomen. Turkije steunt Syrische rebellen in Idlib, die de afgelopen weken een nieuw offensief van het regime van president Bashar al-Assad proberen af te houden. Het is onduidelijk of bij de Turkse represaille ook doden zijn gevallen aan de kant van het regime. Het Turkse ministerie meldt dat onder meer een aantal tanks en een helikopter zijn uitgeschakeld.

De escalatie speelt terwijl een Russische delegatie in Ankara is voor onderhandelingen met Turkije. Moskou is een belangrijke bondgenoot van Assad, en de Turkse president Erdogan heeft Rusland opgedragen aan de zijlijn te blijven van de gevechten. In 2018 kwamen de twee partijen nog tot een staakt-het-vuren in de regio, maar dat is door het nieuwe offensief van het regime verbroken. Idlib is het laatste rebellenbolwerk in Syrië. Sinds begin december zijn bijna 700.000 mensen het gebied ontvlucht.