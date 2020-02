Trump neemt wraak op getuigen

De president slaat terug. Woensdag werd Donald Trump vrijgesproken in de Senaat. Vrijdag werden de eerste ambtenaren die tegen hem hebben getuigd in het impeachmentproces van hun post ontheven.

Luitenant-kolonel Alex Vindman, die direct na zijn getuigenis in november al doelwit was van lastercampagnes over zijn vaderlandsliefde, werd vrijdag uit het Witte Huis geëscorteerd. Hij werkte tot dat moment bij de Nationale veiligheidsraad. Ook zijn tweelingbroer Yevgeni, jurist bij de veiligheidsraad, werd vrijdag ontslagen. Hij was geen getuige in het impeachmentproces.

Enkele uren later werd de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, ontslagen. Ook Sondland legde in het Huis van Afgevaardigden een belastende getuigenis af over Trumps handelwijze in het Oekraïne-dossier. Sondland, een hoteltycoon die na royale donaties aan de presidentiële campagne door Trump zelf tot ambassadeur is benoemd, legde in zijn getuigenis een verband tussen de opschorting van Amerikaanse hulp aan Oekraïne en de behoefte van Trump om dat land te committeren aan een onderzoek naar zijn politieke rivaal Joe Biden. Hij had dit weliswaar niet van Trump zelf gehoord, maar hij had „één plus één” opgeteld.

Het lot van Alex Vindman leek donderdag al bezegeld. Trump stuurde toen een tweet door van een conservatieve activist die aandrong op Vindmans „directe vertrek uit het Witte Huis”.

Vorige week werd bekend dat ook de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne uit overheidsdienst was getreden. Marie Yovanovitch getuigde over de lastercampagne die Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani tegen haar had opgezet. Dat die lastercampagne effect had gesorteerd, bleek wel uit het verslag van het telefoongesprek dat Trump in juli 2019 met de Oekraïense president Volodomyr Zelensky voerde. Hij noemde de toen al weggestuurde ambassadeur Yovanovitch „slecht nieuws” en verzekerde Zelensky ervan dat zij „nog wel eens wat zal meemaken”.

Yovanovitch schreef donderdag een opinieartikel over haar vertrek in The Washington Post. „Toen ambtenaren in de huidige regering zagen hoe hoge functionarissen in hun ogen intens verkeerd handelden ten opzichte van Oekraïne, weigerden zij daaraan mee te werken. Toen het Congres ons vroeg te getuigen over deze activiteiten, hebben mijn collega’s en ik niet geaarzeld, zelfs niet toen de regering haar best deed ons het zwijgen op te leggen.”

Tuig en gluiperds

Het heeft er alle schijn van dat Trump met zijn zuivering en vergelding heeft gewacht tot na zijn vrijspraak. Tijdens een „partijtje”, zoals hij het zelf noemde, donderdag op het Witte Huis, liet hij tegenover zijn naaste medewerkers en Republikeinse getrouwen zijn woede de vrije loop. De Democraten die hem hadden aangeklaagd wegens machtsmisbruik waren „tuig”, „gluiperds” en „heel slechte en verschrikkelijke mensen”. De enige Republikeinse senator die hem had willen veroordelen, Mitt Romney (Utah), werd hard door hem aangevallen. Tegen diens collega-senator Mike Lee zei Trump tijdens de toespraak dat hij „de groeten moet doen aan de mensen in Utah en zeg hun dat ik me verontschuldig voor Mitt Romney”.

Diezelfde dag verscheen zijn woordvoerder bij Fox News op tv en opperde dat „misschien sommige mensen moeten boeten” voor „hoe verschrikkelijk de president is behandeld”.

Financiële gegevens

Yahoo News onthulde donderdag dat het ministerie van Financiën, dat tot dusver weigert om belastingaangiften en andere financiële gegevens van president Trump over te dragen aan onderzoekers van het Huis van Afgevaardigden of aan het openbaar ministerie, deze week aan de Senaat wel dergelijke gegevens heeft gestuurd over Hunter, zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Hunter Biden is door de president Trump en de Republikeinen de impeachmentprocedure ingesleurd omdat hij in dat land een hoge post bij een energiebedrijf heeft ingenomen in de tijd dat zijn vader als vicepresident verantwoordelijk was voor het Amerikaanse Oekraïnebeleid. Trump vroeg president Zelensky onderzoek te doen naar Hunter: „Er wordt veel gepraat over Bidens zoon.”

Vrijdag stelde president Trump in een persconferentie dat de impeachmentprocedure tegen hem zou moeten worden geschrapt uit de parlementaire archieven. „Het was bedrog.” Op vragen van journalisten, of hij inderdaad wraak zou nemen op mensen als Vindman, die een rol hadden gespeeld in de impeachmentprocedure, zei Trump: „We zullen zien.” Enkele uren later werden de eerste medewerkers ontslagen.

