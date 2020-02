Tot achttien jaar strafkolonie voor zeven linkse activisten Rusland

Zeven linkse activisten zijn maandag in Rusland veroordeeld tot straffen van zes tot achttien jaar strafkolonie voor deelname aan een terroristische organisatie. Dat melden Russische media. De zaak werd door critici van het Kremlin afgedaan als het zoveelste politieke proces in Rusland. Meerdere verdachten zeggen met marteling te zijn gedwongen tot een bekentenis.

De antifa-activisten en anarchisten van 23 tot 31 jaar kwamen overwegend uit de provinciestad Penza waar de zaak ook diende. De mannen werden opgepakt in 2017, onder meer in Sint-Petersburg. De groep genaamd Set (Russisch voor ‘Netwerk’) zou aanslagen hebben voorbereid tijdens het WK voetbal in 2018 en de presidentsverkiezingen, en werd in 2019 op de Russische terreurlijst gezet. Een aantal werd ook veroordeeld voor drugshandel en verboden wapenbezit. Dmitri Ptsjelintsev en Andrej Tsjernov, die volgens de FSB de leiders van de groep waren, kregen de hoogste straf van respectievelijk achttien en zestien jaar.

Zelf zeggen de activisten niet schuldig te zijn. De verdediging houdt vol dat de mannen met uiterst dunne bewijsvoering worden vervolgd. Zo baseerde de Russische justitie zich onder meer op het feit dat ze samen ‘airsoft’ speelden, een schietsport met luchtdrukgeweren die plastic balletjes schieten. Dat zou training zijn geweest voor de aanvallen. De mannen kunnen nog in beroep.

AFP-beelden uit de rechtbank maandag:



‘Schaam je’

Amnesty International noemde de terreuraantijgingen eerder een „hersenspinsel van de Russische veiligheidsdiensten om deze activisten het zwijgen op te leggen”. Buiten de rechtbank in Penza hadden zich maandag tientallen aanhangers verzameld die ‘schaam je’ scandeerden tijdens de zitting. Oppositieleider Aleksej Navalny noemt de hoge celstraffen in een Twitter-post „verschrikkelijk” en spreekt van een „imaginaire terreurorganisatie bij wie de bekentenis eruit geslagen is”.

Volgens het Kremlin is ervoor gezorgd dat de rechtsgang eerlijk verliep. „De president heeft herhaaldelijk opgedragen om alles te controleren om zeker te zijn dat alles in navolging van de wet gebeurt”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov volgens persbureau Reuters in een reactie op het vonnis.