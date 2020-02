Steunt Mohamed A. een terreurbeweging op Facebook?

Is Mohamed A. een Somaliër die banden heeft met de radicaal-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab? Of een man die weigerde voor de AIVD te infiltreren in de gesloten Somalische gemeenschap in Nederland?

Die vragen kwamen maandag aan bod in de rechtszaak over de afwijzing van het naturalisatieverzoek van A. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weigerde na een bericht van de AIVD A. een Nederlands paspoort te verschaffen. Daar ging A. tegen in beroep bij de bestuursrechter.

Rond 2011 kwam de Somaliër naar Nederland. Hij kreeg een asielstatus, leerde Nederlands, ging werken en deed vijf jaar later, in 2016, een aanvraag om zich tot Nederlander te laten naturaliseren.

Uit een ambtsbericht van de AIVD zou blijken dat A. op Facebook steunbetuigingen heeft geplaatst voor de terroristische organisatie Al-Shabaab. Deze in 2006 opgerichte organisatie strijdt in Somalië tegen de overheid en heeft trouw gezworen aan de terreurgroep Al-Qaida. De AIVD stelt dat A. de westerse samenleving haat en zou vertrekken zodra hij een Nederlands paspoort heeft.

Rekruteren

Maar volgens A. heeft de AIVD hem geprobeerd te rekruteren, zei zijn advocaat Flip Schüller maandag. De dienst zou hem hebben benaderd te infiltreren in besloten bijeenkomsten van de Somalische gemeenschap. Dat weigerde A. omdat hij „geniet van zijn levensstijl”, zei Schüller. Voor de rechter sloot hij niet uit dat de weigering van A. om „als spion” samen te werken met de AIVD heeft geleid tot afwijzing van zijn naturalisatieverzoek.

A. is single, leidt een promiscue leven en gebruikt de homo-datingapp Grindr, zei zijn advocaat. Zijn werkgever verklaarde dat hij bepaald geen leven leidt volgens strenge islamitische voorschriften: „Hij schaft mee, drinkt bier op vrijdag en is een harde werker.” Ook verft hij zijn haar af en toe paars. Maar die levensstijl zegt niks, stelde landsadvocaat Mette van Asperen: „Je kunt niet wijzen op iemands levenswijze en dan twijfelen aan de inhoud van het ambtsbericht van de AIVD. Er zijn veel types waarvan je niet zou verwachten dat ze radicale gedachten hebben.”

A. zelf stelt een ander Facebookaccount te hebben, waarvan de verdediging kopietjes overhandigde. Maar dat account toonde niet aan dat het om A. gaat. „Ik zie geen profielfoto of personalia, waaruit blijkt dat dit uw cliënt is”, zei de rechter. A.’s advocaat verklaarde dat zijn cliënt vanwege zijn levensstijl en geaardheid zich niet online durft te identificeren.

A.’s advocaat wil dat de IND niet blindelings op de AIVD afgaat maar zelf nader onderzoek doet: „Zodat de IND waarborgt geen doorgeefluik van de AIVD te zijn.” De IND weigert dat. De landsadvocaat zei dat het vermoeden dat de nationale veiligheid mogelijk in gevaar is voldoende is om het Nederlanderschap te weigeren.

Uitspraak: over zes weken.