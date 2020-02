Steun CETA; onze welvaart hangt ervan af

Vrijhandel is cruciaal voor onze economie en onze welvaart; een derde van het bbp komt uit handel en een kwart van alle banen is ervan afhankelijk. Dus moeten we alles doen om onze handelspositie te versterken. Bijvoorbeeld via het handelsverdrag dat de EU met Canada heeft gesloten (CETA).

Arne Weverling en Liesje Schreinemacher zijn respectievelijk Tweede Kamerlid en Europarlementariër voor de VVD.

Het is sinds 2017 in voorlopige werking, maar nog niet geratificeerd door de lidstaten. Canada, een van onze oudste bondgenoten, hanteert net als wij hoge standaarden voor zijn producten.

Lilianne Ploumen (PvdA) heeft als minister voor Buitenlandse Handel die deal namens Nederland goed uitonderhandeld. Het is daarom wrang dat haar partij nu plots ons handelsbelang vergeten is en zich tegen dit verdrag keert. De PvdA is overigens niet de enige partij die last heeft van handelsschaamte. Zelfs de ChristenUnie twijfelt.

De stemmingmakerij is gebaseerd op onjuistheden. CETA zou dierenwelzijn bedreigen, chloorkippen zouden onze markt overspoelen. Niets is minder waar; de strenge Europese standaarden blijven gehandhaafd. CETA zou de positie van onze boeren bedreigen. Maar heffingen en quota beschermen varkens- en pluimveehouders tegen meer concurrentie.

In zijn voorlopige vorm is het verdrag nu al goed voor Nederland. Tarieven dalen, markten gaan open; de export naar Canada is nu al flink gestegen. Laten we zorgen dat juist ons midden- en kleinbedrijf die markt ook goed weet te vinden.

We zouden al deze bangmakerij voor moeten zijn door goede communicatie. Daar ligt dus een taak voor onze minister voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zin en onzin over handelsverdragen scheiden schept draagvlak voor het open handelsbeleid dat de minister voorstaat en is daarmee essentieel voor ons verdienvermogen.

Lees ook: Als het met Canada niet lukt, met welk land dan wel?

Breder beeld

De vele onjuistheden over CETA passen in een breder beeld. Steeds meer politici zwichten voor het frame dat exporteren en geld verdienen kwalijk zijn. Politici die niet méér maar juist minder willen exporteren. En die zich plotseling tegen CETA keren, terwijl ze daar altijd vóór zijn geweest.

Of politici die mkb’ers die in het buitenland handel willen drijven pas ondersteunen als zij eerst in vijfvoud schriftelijk hebben uitgelegd welke goede doelen ze van plan zijn verder te helpen. Opkomende handelsschaamte vergt een veel krachtiger weerwoord: handel is de basis van onze welvaart.

De eerste stap is een succesvolle goedkeuring van het handelsverdrag met Canada. De Kamer spreekt er woensdag over. Voor de stappen die volgen heeft de VVD de minister vorig jaar een handvat geboden: een ‘proactieve handelsagenda’ met achttien concrete voorstellen om onze ondernemers verder te helpen en de welvaart van ons land te vergroten. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.