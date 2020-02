Promenade is geworden wat het persifleert

Terwijl mediastorm Ciara rond het huis raasde, kondigde André van Duin onder een doorzichtige paraplu de laatste aflevering van Heel Holland bakt aan. Afgaande op de uitbundige bebladering van de bomen rondom de baktent was het een vroeg herfstregentje – Heel Holland bakt wordt pas maanden nadat het uit de oven komt opgediend.

De finale zelf was aan de matte kant, een beetje zoals het afsluitende spektakelstuk: taarten van anderhalve meter, waarbij de gediplomeerde lekkerzegger Robèrt van Beckhoven moest concluderen dat in alle overdaad de subtiliteit van de vulling een beetje verloren was gegaan.

Het was toch al finaleavond bij de NPO. Niet alleen werden de bakvormen van Heel Holland bakt voor het laatst ingevet, presentator Diederik Ebbinge van de volledig uit de pan gerezen satirische talkshow Promenade had bij DWDD een groots sluitstuk aangekondigd. Er zou gebakken worden! En er kwam een speciale verrassing voor mensen met kijkcijferkastjes! Voor die oproep kreeg hij trouwens, beweerde hij later op Twitter, een officiële reprimande.

Zo strekt het unieke avontuur dat Promenade is, zich uit tot buiten de uitzendingen van het programma zelf. Ebbinge (eigenlijk: het typetje ‘Diederik Ebbinge’) vreesde de voor een tweede seizoen broodnodige kijkers door de concurrentie van Heel Holland bakt te verliezen.

De zapper kon echter meteen na de boekenkisttaart van de triomferende bakker Anouk over naar een sneu puntje Hema-slagroomtaart op het schoteltje van Ebbinge. Ernstig en met het vleugje paniek dat bij zijn Promanadekarakter hoort, sprak hij het l-woord uit: „Lekker.” Dat herhaalde hij bij twee andere taarten van dezelfde leverancier. De satire op Heel Holland bakt was het meest behapbare stukje Promenade, een NTR-programma waarvan de fans per week luidruchtiger worden, overigens zonder dat het tot spectaculaire kijkcijfers leidt.

„We gaan het deze keer net iets anders doen dan u van ons gewend bent”, zegt Ebbinge in vrijwel elke aflevering. Het programma werd ook elke week beter, mede dankzij running gags als „Waarvan akte” en de vaststelling „Hier komen we vandaag niet meer uit”. Intussen moest het hele televisieaanbod eraan geloven: van RTL Boulevard tot Mondo en De slimste mens, inclusief grappen-in-grappen. Om nog even in de banketbeeldspraak te blijven: bij Promenade is ook de vulling steeds weer verrassend en gevarieerd.

Het fascinerende aan Promenade is dat het de kunstmatigheid van de Nederlandse televisie bestrijdt met een programma dat nog veel kunstmatiger is dan alle andere. Waarin Eva Crutzen ineens in Nena’s klassieker 99 Luftbalons uitbarst of Ebbinge en Henry van Loon elkaar plotsklaps tongzoenen. Dat laatste past tussen de braafschandaaltjes waar de tv van vergeven is. Je kon Promenade ook bekijken als tragikomische dramaserie over gedesoriënteerde televisiemakers.

Eigenlijk is het zorgelijk als je Promenade begrijpt: dan kijk je veel te veel televisie. Briljant was zondag de introductie van het spel de ‘Vullingslus’: „Joost Vullings zat met John van den Heuvel bij Jinek, Van den Heuvel zat met Peter R. de Vries bij RTL Boulevard, Peter R. de Vries zat met Diederik Ebbinge bij Promenade” – en zo in zeven stappen terug bij Vullings. „Vullingslus!”

Waarbij het briljante detail is dat Ebbinge zelf een essentiële schakel in de lus vormt. Ook was zijn eigen optreden bij DWDD zondag grondstof voor een gemeen filmpje. Zelfs de mensen met de kijkcijferkastjes reageerden: de cijfers verdubbelden tot boven de 700.000 kijkers. Promenade is geworden wat het persifleert: de cirkel is rond.