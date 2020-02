Presidentskandidaten Sanders en Buttigieg willen gedeeltelijke hertelling Iowa

Twee presidentskandidaten hebben maandag een formeel verzoek ingediend om nog eens te kijken naar de voorverkiezingen van de Amerikaanse staat Iowa. Dat heeft het bestuur van de lokale afdeling van de Democratische partij maandagavond bekendgemaakt.

Presidentskandidaat Bernie Sanders vroeg maandag formeel om een gedeeltelijke hertelling van de voorverkiezingen in Iowa, een week nadat de eerste stembusgang van het jaar eindigde in chaos vanwege problemen met een speciaal ontwikkelde app. Daarmee denkt het campagneteam van de senator uit Vermont nog een gedelegeerde te kunnen winnen. Sanders verloor nipt van de jongste kandidaat Pete Buttigieg. Ook de campagne van Buttigieg heeft zo’n verzoek ingediend, volgens de Democraten in Iowa.

Het partijbestuur van de afdeling in Iowa gaat de verzoeken „beoordelen”, zo meldt persbureau Reuters. De Democratische presidentskandidaten hebben niet dezelfde vraag ingediend: zo zou Buttigieg willen dat in 66 districten opnieuw wordt geteld. Sanders zou vraagtekens zetten bij de uitslagen die in 28 districten zijn gemeld.

Volgende voorverkiezingen: New Hampshire

Volgens Sanders’ adviseur Jeff Weavor is een gedeeltelijke hertelling nodig „om ervoor te zorgen dat mensen in Iowa de uitslag vertrouwen”, schrijft persbureau Reuters. Vorige week zei de voorzitter van de Democratische Partij Tom Perez al dat alle stemmen in de Amerikaanse staat nagegaan moeten worden. De lokale afdeling zei toen dit alleen te willen doen als een kandidaat hier specifiek toe zou oproepen.

De Democraten hadden een speciale app ontwikkeld om uitslagen sneller door te geven. Door een softwarefout liep dit echter uit op een debacle, en moesten de eerste uitslagen uitgesteld worden. Dinsdag worden voorverkiezingen gehouden in New Hampshire.

