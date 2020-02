President El Salvador zet met militairen druk op parlement

De president van El Salvador heeft zondag met een groep bewapende militairen korte tijd het Congres bezet. Nayib Bukele deed dat om de druk te zetten op een wetsvoorstel voor strengere misdaadbestrijding, meldt persbureau Reuters. Hij nam plaats op de stoel van de voorzitter, vouwde zijn handen en begon te bidden. President Bukele heeft gedreigd het parlement met geweld te ontbinden.

Bukele probeert een lening van 109 miljoen dollar (100 miljoen euro) los te krijgen om politiemensen en militairen in te kunnen zetten voor criminaliteitsbestrijding, maar stuit in het parlement vooralsnog op weerstand. Die lening probeert hij nu af te dwingen door betogers op de been te brengen. „Als deze schaamteloze mensen niet met het voorstel voor territoriaal zeggenschap instemmen, zullen we u hier zondag weer bijeenroepen”, zo zei de president na afloop van zijn actie buiten het parlement ten overstaan van enige honderden aanhangers die zich daar hadden verzameld.

Nayib Bukele bad in het parlement tot God. Foto Salvador Melendez/AP

Ingrijpen

De president stelt het recht te hebben om in te grijpen in het parlement. „Als we op de knop wilden drukken, hadden we op de knop gedrukt”, zo zei hij volgens AP buiten tegen de betogers. „Maar ik heb het aan God gevraagd en God zei me: geduld, geduld, geduld. Op 28 februari vliegen al deze schoften de deur uit.” Op 21 februari worden in het land verkiezingen gehouden. Tot die tijd ziet Bukele naar eigen zeggen geen reden om geweld te gebruiken.

Met het geld wil Bukele volgens AP betere uitrusting kopen voor de veiligheidsdiensten. Hij wil een helikopter kopen, en investeren in onder meer voertuigen en videobewaking. Hooggeplaatste politiemensen en militairen hebben zich solidair verklaard aan de president.

‘Dictatuur’

De oppositie in het parlement zegt meer details te willen weten voor zij al dan niet instemt met het voorstel. Dat Bukele nu met militaire macht probeert zijn voorstel door te drukken, omschrijft oppositiepartij FMLN volgens AP als iets voor „een dictatuur”. De regering zegt dat zijn plannen al zijn toegelicht, maar dat leden van het kabinet bereid zijn meer tekst en uitleg te geven.

Voor Bukele is de aanpak van misdaad in zijn land een belangrijk thema. Hij beloofde vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne ander beleid dan sinds begin jaren 90 gevoerd is door de twee heersende partijen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het opvoeren van de druk op het parlement „bruut machtsvertoon”. Congresvoorzitter Mario Ponce probeerde de gemoederen te bedaren door te zeggen dat het onderwerp maandag besproken zou worden.