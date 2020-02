Parasite verrast als grote winnaar bij de Oscars

Niet het oorlogsdrama 1917, maar zwarte komedie Parasite is met vier Oscars de grote winnaar van het 92ste Oscargala: een daverende verrassing. De held van de avond, de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho, dacht na zijn Oscar voor internationale film en montage klaar te zijn en kondigde aan het op een drinken te zetten. Waarna hij werd teruggeroepen voor beste regie en rivaal Martin Scorsese, genomineerd voor The Irishman, tot tranen roerde door hem zijn leermeester te noemen. Als apotheose volgde ook nog beste film.

De Britse regisseur Sam Mendes van 1917 moest zich behelpen met drie Oscars: sound mixing, visuele effecten en cinematografie: vaste cameraman Roger Deakins, die 1917 schijnbaar in één shot opnam, met zijn tweede Oscar na zijn vijftiende nominatie. Mendes won in 2000 vijf Oscars met zijn speelfilmdebuut American Beauty.

Once Upon a Time… in Hollywood won mannelijke bijrol en set design, racefilm Ford v Ferrari won voor sound design en montage. Studio Pixar won zijn negende animatie-Oscar sinds 2001 met Toy Story 4, en de regisseur van de door het echtpaar Obama geproduceerde documentaire American Factory dankte de zaal met ‘Arbeiders van de wereld, verenigt u!’

Dat zette de toon voor een gala dat veel minder voorspelbaar was dan vooraf gedacht, maar in verkiezingsjaar 2020 zeer politiek. Zo mocht de 82-jarige Jane Fonda, tegenwoordig voornamelijk in het nieuws met klimaatprotest, de hoofdprijs uitreiken.

Het probleem van diversiteit – volgens critici werden dit jaar opnieuw onvoldoende vrouwen en gekleurde mensen genomineerd – werd vrij routineus geneutraliseerd met lichte zelfspot en veel gekleurde acts. ‘Ik ben trots hier te staan als zwart queer artiest die verhalen vertelt’, opende Janelle Monáe de avond met Billy Porter, die in oranje baljurk niet minder zwart of queer was.

Voorspelbaar bleken wel acteer- Oscars. Brad Pitt opende de avond met de Oscar voor best mannelijke bijrol als stuntman Cliff Booth in Once Upon a Time… in Hollywood: hij won in 2014 al een Oscar als producer van 12 Years a Slave. Pitt nam dit jaar zoveel filmprijzen in ontvangst dat hij zijn speeches laat schrijven, zo wil het gerucht. Zijn agent ontkent, maar Pitt begon met een routineuze grap over de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump: „Ik heb 45 seconden. Dat is 45 seconden meer dan John Bolton kreeg van de Senaat.”

Veterane Laura Dern won beste bijrol als scheidingsadvocaat Nora in Marriage Story, de eerste acteer-Oscar met een Netflixfilm. Renée Zellweger won beste actrice als Judy Garland in Judy. Daarmee vielen twee actrices van boven de vijftig in de prijzen. Joaquin Phoenix won beste acteur voor zijn rol als Arthur Fleck in Joker. Hij gebruikte het podium van het Dolby Theater voor een gepassioneerd betoog voor het milieu en veganisme, waarna de vroeger als labiel bekend staande Phoenix de zaal bedankte voor een tweede kans. „Ik ben een schurk geweest, egoïstisch en wreed.”

Het 92ste Oscargala bleek het gala van het collectief: een lange stroom sterren wisselden de gebruikelijke stopwoorden – ‘amazing, inspiring, wonderful’- af met melige grappen waar de zaal erg hard om lachte. De dynamiek kwam van de optredens: het liedje Into the Unknown van Frozen 2, gezongen door zangeressen die het in 24 landen zongen, Elton John, Eminem en het 18-jarige fenomeen Billy Eilish, die onderweg van vijf Grammy’s naar de James Bond-themasong overleden sterren herdacht met Yesterday.

Een presentator die met foute grappen leven in de brouwerij bracht ontbrak: na gênante episodes – komiek Seth McFarlane die in 2013 het tenenkrommende We Saw Your Boobs zong, Neil Patrick Harris die verstijfde in 2015, Kevin Hart die afviel toen oude homofobe tweets opdoken – deed The Academy het voor de tweede keer zonder gastheer of -vrouw. Zo loop je niet het risico dat het succes van de prijsuitreiking wordt afgemeten aan diens optreden. Het leverde een harmonieus, maar ook wat kleurloos gala af in het teken van liberale politiek en zelffelicitatie.