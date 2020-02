Onze zoon Casper (9) zit sinds kort op voetbal en leert spelenderwijs de beginselen van warm worden voor een wedstrijd tijdens een bescheiden warming-up. Bijvoorbeeld even met de armen zwaaien, knieheffen of stilstaand trappelen. In een weiland naast het voetbalveld zien we een paar meeuwen trappelen naar wormen. Casper snapt direct wat ze aan het doen zijn. „Pap, kijk, die meeuwen doen een worming-up!”

