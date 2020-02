OM eist twee jaar cel voor inrijden op publiek autocross Leende

De officier van justitie heeft maandag twee jaar cel in een jeugdgevangenis geëist tegen de automobilist die vorig jaar op het publiek zou zijn ingereden bij een autocrosswedstrijd in Leende. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verminderd toerekeningsvatbare verdachte Ponserello M. (21) uit Reuver in de rechtbank in Den Bosch van poging tot doodslag, meldt persbureau ANP. Bij het ongeluk in het Brabantse dorp, net onder Eindhoven, raakten vijf mensen gewond.

De verdachte deed op 15 september mee aan de Kempen Cross. Het terrein was te droog en stoffig om de drie geplande rondes te kunnen rijden, waardoor de organisatie besloot na twee rondes te stoppen. De verdachte was daar boos over en eiste samen met zijn vriendin het inschrijfgeld van 10 euro terug. De organisatie weigerde, waarna de verdachte met zijn vriendin in de auto stapte, die al op de aanhanger stond. Hij reed achteruit de aanhanger af, draaide en gaf vol gas. Daarbij raakte hij vijf mensen. Uiteindelijk reed verdachte M. zich vast in het zand.

M. verklaarde maandag in de rechtbank van Den Bosch dat hij zich alleen nog kon herinneren dat hij in de auto stapte, niet dat hij mensen had geraakt. Volgens een psycholoog die de verdachte onderzocht, is M. licht verstandelijk beperkt en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De psycholoog adviseerde daarom het jeugdstrafrecht toe te passen. Van de eis van het OM is een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast eist de officier een rijverbod van vijf jaar en een tweejarig verbod op het bezoeken van autoraces. De uitspraak van de rechtbank is op 24 februari.