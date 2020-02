Nyassa Alberta maakt veel indruk als Tina Turner

Muziekicoon Tina Turner is altijd het stralende middelpunt van de hyperenergieke choreografieën die ze met haar achtergrondzangeressen uitvoert. Maar haar optredens staan in schril contrast met het leven achter de schermen, dat een stuk minder ‘glamorous’ is. In de musical Tina zie je dat wel: scènes in kleed- of woonkamers, waarin Tina mishandeld wordt door haar echtgenoot of – later – wanhopig probeert om haar carrière uit het slop te krijgen.

Twee jaar geleden ging Tina in première in Londen, als een project van producent Stage Entertainment in samenwerking met de zangeres. Er kwam een versie in Hamburg en op Broadway; nu is Utrecht aan de beurt. Het verschil met de voorstelling die hiervoor in het Beatrix Theater stond – het luchtige Mamma Mia! – had nauwelijks groter kunnen zijn (al is die show toevallig gemaakt door hetzelfde regie- en choreografieduo).

Een vanzelfsprekende Tina

De musical die het levensverhaal van Tina Turner vertelt, is bij vlagen grimmig. De duisternis neemt echter nergens de overhand: dramatische scènes en opzwepende muzikale acts wisselen elkaar af en zijn goed in balans. Dat is een verdienste van scriptschrijvers Katori Hall, Frank Ketelaar en Kees Prins, maar zeker ook van actrice Nyassa Alberta. Zij draagt de hoofdrol met zo’n vanzelfsprekendheid, dat het lijkt alsof de rol voor haar geschreven is.

Alberta overtuigt in de pijnlijke aanvaringen met echtgenoot Ike (een sterke rol van Juneoer Mers), in haar worsteling van hem los te komen en met het zelfvertrouwen waarmee ze zich door alle rampspoed heen slaat. En dan hebben we het nog niets eens over haar stem, die met ogenschijnlijk gemak alle noten haalt en bij vlagen nauwelijks te onderscheiden is van Turners stem. Alberta heeft dan ook ervaring: ze speelde deze rol afgelopen jaar ook al in Duitsland.

Overdonderend

Het verhaal van de musical, dat begint bij Tina’s jeugd in Tennessee en eindigt als haar solocarrière eindelijk van de grond komt, steekt goed in elkaar. De vaart zit er goed in – een enkele keer zou de versnelling zelfs een tikkie lager mogen.

Nyassa Alberta en Juneoer Mers als Tina en Ike. Manuel Harlan

Er is namelijk veel om overdonderd door te worden in deze musical. Zo is ook het toneelbeeld van Mark Thompson oogstrelend, bijvoorbeeld bij een uitvoering van ‘Regen op mijn ruit’. Daarin geeft een groep passanten met paraplu’s, gecombineerd met digitale regendruppels en een videoachtergrond, een weemoedig beeld van Londen.

Het oorspronkelijke ‘I can’t stand the rain’ is mooi vertaald door Tom Kleijn. Niet de volledige soundtrack werd omgezet naar het Nederlands: Tina’s shownummers zijn veelal in het Engels, maar op intiemere, verhalende momenten is de tekst wel vertaald, zoals bij het ingetogen ‘Private Dancer’ (nu:‘Ik zal voor je dansen’). Soms wisselen de talen elkaar af: het nummer ‘(Simply) The Best’ begint als liefdesscène in het Nederlands, maar mondt uit in een Engels knaloptreden. Dat werkt prima.

Dit seizoen levert Stage Entertainment een opvallende, diverse bijdrage aan het Nederlandse musicalaanbod. Met het ongrijpbare Lazarus aan de ene kant van het spectrum en het kleurrijke Anastasia aan de andere kant, vormt Tina een mooie aanvulling op dit rijkgeschakeerde palet.

Musical Tina – De Tina Turner Musical van Stage Entertainment. Gezien: 9/2, Beatrix Theater, Utrecht. inl: stage-entertainment.nl ●●●●●