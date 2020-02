Nederland wees Argentinië op mogelijkheid aanhouding Poch in Spanje

Niet Argentinië, maar Nederland heeft het plan bedacht om de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch in 2009 in een ander land op te laten pakken zodat hij kon worden uitgeleverd. Dat schrijft minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in een maandag gepubliceerde Kamerbrief. De Nederlandse justitie mocht onderdanen namelijk niet zelf uitleveren aan Argentinië.

Het Openbaar Ministerie opperde het plan tijdens een ontmoeting met een Argentijnse vertegenwoordiger in 2008. Poch, verdacht van misdaden tijdens het bewind van de junta in Argentinië in de jaren zeventig, werd in september 2009 opgepakt in het Spaanse Valencia en uitgeleverd aan zijn vroegere thuisland. Daar zat de voormalig Transavia-piloot acht jaar vast, tot hij eind 2017 werd vrijgesproken. De Argentijnse justitie is in hoger beroep gegaan.

‘Expliciete suggestie’

Argentinië vroeg voor zijn arrestatie aan Nederland om de reisbewegingen van Poch door te geven. Eerder schreef Grapperhaus nog dat dit verzoek voortkwam „uit Argentijns strafrechtelijk onderzoek”, maar nu blijkt dit dus op advies van Nederland te zijn gebeurd.

Uit een gespreksverslag uit het betreffende overleg blijkt dat het OM „expliciet de mogelijkheid heeft gesuggereerd om de heer Poch aan te houden in een derde land”, schrijft de minister. Argentinië dacht namelijk toen nog dat de piloot uitgeleverd kon worden, maar dat was vanwege afspraken tussen de twee landen niet mogelijk.

De toelichting volgt op vragen van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) over het Poch-dossier. De politicus noemt het een „pijnlijke onthulling” dat Nederland „zelf het plan bedacht” om Poch via Spanje uit te leveren. De verdediging van Poch is al jaren kritisch op de rol van Nederland in de vervolging van Poch. De voormalig piloot eist genoegdoening van de Nederlandse staat.