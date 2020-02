Mbo’ers met migratieachtergrond vinden minder snel een baan

Afgestudeerde mbo’ers met een migratieachtergrond vinden minder snel een baan dan mbo’ers met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Met een migratieachtergrond is de kans op het vinden van een baan gemiddeld 20 procent kleiner. Afhankelijk van herkomst, niveau en gekozen opleiding kan dat oplopen tot meer dan 30 procent.

De achterstandspositie van vrouwelijke mbo’ers met een Antilliaanse afkomst is het grootst. Van deze groep afgestudeerden heeft 58 procent na een jaar een baan, tegenover 85 procent onder vrouwelijke mbo’ers zonder migratieachtergrond. Bij mannen is de achterstand na een jaar het grootst onder afgestudeerden met een Marokkaanse achtergrond (63 procent). Bij mannelijke mbo’ers zonder migratieachtergrond vindt 87,5 procent binnen een jaar een baan.

Een deel van de achterstand is volgens SEO te verklaren door bijvoorbeeld de verschillen in studierichting. Daarnaast spelen werkervaring, thuissituatie en de sociaaleconomische status van ouders een rol. De achterstand komt verder voort uit onder meer gebrekkige taal- en sollicitatievaardigheden en arbeidsmarktdiscriminatie. Dergelijke discriminatie speelt volgens SEO vermoedelijk een grotere rol in tijden van economische crisis, waarin werkgevers uit meer sollicitanten kunnen kiezen.