Kunstwerk ter waarde van 20.000 dollar kapot na actie kunstrecensent

Een kunstwerk ter waarde van 20.000 dollar (18.300 euro) is tijdens een kunstbeurs in Mexico kapotgegaan, nadat een kunstrecensent er een frisdrankblikje bij plaatste. Dat schrijft de Mexicaanse krant La Jornada maandag. Kunstkenner Avelina Lésper zette een leeg colablikje bij de glazen installatie, waarop het kunstwerk in elkaar stortte.

Het werk was van de hand van de Mexicaanse kunstenaar Gabriel Rico, en moest het contrast uitbeelden tussen de natuur en voorwerpen gemaakt door de mens. De installatie bestond uit een steen, een mes, een veer en een voetbal. De objecten waren verwerkt in een glazen plaat, die overeind werd gehouden door een koperen frame.

Colablikje

Het is onduidelijk of Lésper het werk aanraakte toen zij het blikje erbij zette. De kunstkenner had een foto willen maken met het blikje, om op die manier het werk te bekritiseren. Dat ging echter mis. De glazen plaat spatte in stukjes uiteen. Bezoekers van de galerie deelden op sociale media beelden van de schade.

Het is niet duidelijk of Lésper, van wie bekend is dat ze geen liefhebber is van moderne kunst, het werk opzettelijk heeft vernield. Lésper zelf stelde achteraf in een video dat het werk niet door haar toedoen kapot ging: „Het leek wel alsof het werk mijn gedachten erover kon lezen. Het barstte in stukken uiteen.” Ze bood aan de installatie te repareren, maar daar bedankten de galeriehouders voor. Zij verwijten Lésper onprofessioneel met het kunstwerk te zijn omgesprongen, door zo dicht bij de installatie te komen. Wat er nu met het werk gaat gebeuren, is onduidelijk.