Kramp-Karrenbauer volgt Merkel niet op als Duitse bondskanselier

Annegret Kramp-Karrenbauer van de Duitse regeringspartij CDU volgt Angela Merkel niet op als bondskanselier van Duitsland. Dat heeft zij maandag aan haar partij laten weten, melden Duitse media. Kramp-Karrenbauer leek als partijleider van de CDU de gedoodverfde opvolger van Merkel. Naar verwachting blijft de politica minister van Defensie.

Ook stapt Kramp-Karrenbauer deze zomer op als voorzitter van de CDU. Komende maanden wil ze nog in functie blijven, tot een opvolger benoemd is. De nieuwe partijleider wordt bij de eerstvolgende verkiezingen in 2021 vermoedelijk ook de CDU-kandidaat voor het kanselierschap.

Crisis in Thüringen

Aanleiding van Kramp-Karrenbauers besluit is de politieke crisis in de deelstaat Thüringen. Daar werd Thomas Kemmerich (FDP) vorige week verkozen tot minister-president. Dat lukte met steun van zijn eigen partij, de CDU en de radicaal-rechtse AfD. De verkiezing van Kemmerich maakte veel los in Duitsland, omdat de AfD door de grote partijen normaal gesproken wordt uitgesloten van onderhandelingen. De CDU is diep verdeeld over de vraag of samenwerking met de AfD in alle gevallen taboe moet zijn.

De verkiezing van Kemmerich kwam de Thüringse afdeling van de CDU op kritiek te staan. Maar ook de positie van Kramp-Karrenbauer raakte erdoor verzwakt. Zij stelde nieuwe verkiezingen voor in de deelstaat, maar kon de lokale afdeling van haar partij niet overhalen om daarmee in te stemmen. Kemmerich heeft zijn functie inmiddels neergelegd.