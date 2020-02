Kabinet maakt 119 miljoen euro vrij voor uitkopen Noordzeevissers

Het kabinet stelt 119 miljoen euro beschikbaar voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de Nederlandse visserijvloot. Dat staat in het maandagavond gepresenteerde Noordzeeakkoord, waarin een nieuwe lange termijnvisie voor de zee is vastgelegd. In totaal maakt het kabinet 200 miljoen euro vrij voor het plan.

Door de komst van grote windparken moet het gebruik van de Noordzee voor visserij, industrie en natuur worden herverdeeld. Een van de belangrijkste afspraken is de komst van een transitiefonds waarmee vissers kunnen worden uitgekocht en natuurbescherming kan worden gefinancierd. Dat fonds moet gefinancierd worden door een deel van de gasopbrengsten uit de Noordzee, die naar verwachting de komende jaren zullen toenemen.

Vertegenwoordigers van natuurorganisaties, visserij, energiesector en rijksoverheid onderhandelden sinds 2018 onder leiding van oud-politicus Jacques Wallage over een akkoord, waarvan de voorlopige versie oktober vorig jaar al uitlekte. De betrokken partijen leggen het akkoord nu voor aan hun achterban, die tot eind maart krijgt om te reageren.

Uit het maandag gepresenteerde akkoord wordt nu duidelijk hoeveel het kabinet apart zet. Van het resterende bedrag van de 200 miljoen gaat 55 miljoen euro naar monitoring, onderzoek en natuurherstel, 14 miljoen euro naar versterking van het toezicht op de gemaakte afspraken en 12 miljoen euro voor een veilige doorvaart door windparken aan te leggen.