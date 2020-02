In Barcelona heerst onrust over het ongenoegen van Lionel Messi

Met de 3-2 overwinning van FC Barcelona zondag bij Betis Sevilla, is de crisis bij de blaugrana niet ineens voorbij. Daarvoor zitten de problemen bij Barça te diep. „FC Barcelona heeft op dit moment niet alleen met een conjunctureel, maar ook met een structureel probleem te maken”, stelt Josep Maria Solé i Sabaté, hoogleraar geschiedenis aan de Universidad Autónoma van Barcelona. „Het is aan alle socios om te bepalen dat er op elk vlak de juiste weg wordt gekozen. De liefde bij hen zit heel diep, maar die maakt soms ook blind.”

Solé i Sabaté (69) is een van de 145.000 leden van Fútbol Club Barcelona en voelt zich dan meer dan zomaar een supporter. Voordat de historicus ingaat op de crisis, schetst hij graag eerst een algemeen beeld. „FC Barcelona is in tal van opzichten een club met een uniek karakter”, legt de Catalaan uit. „De club staat voor zoveel meer dan voetbal. We zijn misschien wel de grootste omni-vereniging ter wereld waar ook basketbal, handbal, rolhockey en vrouwenvoetbal op zeer professionele wijze worden beoefend. Aan de ene kant is er bij iedere tak van sport de passie voor het aanvallende spel, maar Barça speelt daarnaast een educatieve, een politieke en sociale rol in het leven van veel Catalanen. Winst of verlies op het veld bepaalt soms zelfs de gemoedstoestand van mensen in het dagelijks leven. Het is dus nog al een verantwoordelijkheid om voor deze club te spelen of die mogen te besturen.”

Vijftien jaar absolute top

De basis van het succes wordt bij FC Barcelona op het veld gelegd. Daarbij zijn de prestaties van het eerste voetbalteam sinds 1899 leidend. En juist daar dient zich volgens Solé i Sabaté een onvermijdbaar probleem aan. Het einde van ‘het tijdperk Lionel Messi’ komt langzaam maar zeker in het zicht. Op 16 november 2003 maakte het Argentijnse wonderkind zijn debuut en daarna speelde de club, grotendeels aan de hand van Messi, meer dan anderhalf decennium aan de absolute top. „Johan Cruijff is heel belangrijk voor de club geweest. Eerst als speler, later nog meer als trainer. En dat geldt ook voor Pep Guardiola”, legt Solé i Sabaté uit. „Maar Messi staat daarboven. Sommigen zien hem als een soort God.”

Lionel Messi staat op het punt een corner te nemen voor Barcelona tegen Levante, begin februari. Foto Joan Monfort

De 32-jarige Messi voelt zich als man van vlees en bloed steeds verantwoordelijker voor de prestaties van FC Barcelona, maar heeft het succeselftal om zich heen zien afbrokkelen. Nadat Guardiola in 2012 vertrok, konden Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde de leemte van de supercoach nooit helemaal vullen. Het is de vraag of de onlangs aangestelde Quique Setién daar wel in slaagt. En de clubdirectie kon nooit gelijkwaardige vervangers vinden voor de captains Xavi Hernández en Andrès Iniesta, naast wie Messi kon gloriëren. Toch kende Messi als aanvoerder van FC Barcelona – na het aantrekken van de Uruguayaan Luís Suárez en de Braziliaan Neymar – een opleving, die in 2015 uitmondde in het winnen van de Champions League. Het laatste Europese succes.

Iedereen binnen de club hoopt dat Messi het elftal opnieuw bij de hand neemt. De wereldster ziet de tijd dringen, maar voelt zich binnen de club steeds meer alleen staan. Hij raakte in onmin met voorzitter Josep Maria Bartomeu en technisch directeur Eric Abidal, die er niet in slaagden Neymar terug te halen uit Parijs en een echte afmaker voor FC Barcelona te vinden. De voorbije jaren liep het aantrekken van spitsen als Paco Alcácer en Kevin-Prince Boateng uit op een mislukking.

Het ontbreekt nu aan een klik tussen Messi en de Franse aanvaller Antoine Griezmann. En Suárez en Ousmane Dembélé staan lange tijd met blessures aan de kant en talent Carles Pérez is verhuurd aan AS Roma. „Het is ook niet eenvoudig om een topspeler te vinden die bereid is om in de enorme schaduw van Messi te functioneren”, stelt Solé i Sabaté. „Met Zlatan Ibrahimovic werkte dat ook niet.”

Kritiek van Messi

De introverte Messi heeft zijn eigen wijze om zijn ongenoegen te uiten. Op het veld met zijn voeten. Zoals hij onlangs in de thuiswedstrijd tegen Levante deed door steeds opzichtig de 17-jarige Ansu Fati in stelling te brengen. En met succes. Het toptalent scoorde twee keer. Een paar dagen later haalde Messi uit op Instagram na kritiek van Abidal op de spelersgroep. „De verantwoordelijken voor het sportieve beleid zouden naar zichzelf moeten kijken en eens de juiste beslissingen moeten nemen”, stelde hij.

Direct daarop zinspeelden de Spaanse voetbalkranten op een vertrek van Messi. Manchester City, de club van zijn oude leermeester Guardiola, zou de beste papieren hebben. PSG, Juventus, Manchester United en Inter zouden op de loer liggen. Zondagavond schikte Messi zich in zijn rol en was met drie assists de belangrijkste aangever tegen Real Betis. Het waren vooral de drie gewonnen punten die tot de aftrap van zaterdag tegen Getafe weer wat rust brengen.

Die rust is deels schijn. Zolang het aanblijven van Messi niet zeker is, zullen vele socios vrezen voor de nabije toekomst. Messi wil perspectief zien om prijzen te winnen. Zijn contract loopt, net als de termijn van voorzitter Bartomeu, af in juli 2021. Maar er zouden clausules in de overeenkomst zitten die een eerder vertrek mogelijk maken.

De sterspeler en de voorzitter zullen de strijd met elkaar aangaan, maar hebben elkaar ook nodig als ze hun tijdperk bij FC Barcelona met succes willen beëindigen. De herstructurering waarbij serieus gekeken moet worden naar álle professionele sporten binnen de club – volgens Solé i Sabaté hét structurele probleem van FC Barcelona – is een probleem voor ná de voorzittersverkiezingen. Zo opportunistisch is het dan ook wel weer.